Laila Jiménez denuncia los ataques racistas que recibe por su nombre: "Plena ignorancia"

Uno de los temas que abordaron en el programa de este lunes de Todo es mentira, fue los disturbios racistas que están ocurriendo en Torre Pacheco. Tras tres días con tensiones raciales en el municipio de Murcia, Risto Mejide debatió sobre el tema en su programa. Laila Jiménez, nueva presentadora de Todo es mentira, aprovechó la situación para denunciar los insultos que recibe por tener un nombre de origen árabe.

"Yo me llamo Laila, que el nombre es árabe. Yo no soy árabe, nadie en mi familia es árabe y me llamo así porque le gustó a mi madre, que para eso me parió ella. La de veces que yo tengo que escuchar lo de 'vete a tu país'. A mi país puedo ir en metro, son tres paradas", comenzó indignada la compañera de Mejide.

La que fue presentadora de Informativos Telecinco durante muchos años dictaminó que estos episodios son "de plena ignorancia". "Es un 'no vamos a contrastar de dónde es esta chica' para seguir con esta ronda de insultos. Y es porque no queremos ir más allá del dato. No es atacar la identidad, es basarse en un nombre y ya está", continuó.

"Y utilizar la procedencia como insulto me parece un problema de base", respondió el publicista apoyando a su compañera. "No me parece justo que mi respuesta tenga que ser 'no soy marroquí', es que esa no es la defensa", finalizó Laila Jiménez.