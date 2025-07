Quién es Carmen Corazzini, la nueva presentadora de Informativos Telecinco que ha sustituido a Laila Jiménez

Informativos Telecinco tiene nueva presentadora: Carmen Corazzini. La hasta ahora presentadora de El Tiempo de Cuatro se ha estrenado como conductora de El Matinal en primer canal de Mediaset. Sustituye a Laila Jiménez, que desde hoy forma parte del equipo de Todo es mentira como copresentadora de Risto Mejide.

Carmen Corazzini se ha estrenado este lunes en su nuevo puesto de trabajo. Hace unos días, la periodista dio las gracias a sus compañeros del departamento de meteorología por los años que ha pasado con ello. "Este fin de semana ya no me vais a ver más en El Tiempo, han sido ocho años maravillosos. Quería darle las gracias al equipo que me ha acompañado desde el primer minuto, a Rosemary Alker, a Rosalía Fernández que han sido maestras, compañeras, amigas, me han enseñado tanto", dijo.

"A Flora, por supuesto, a la que echaré de menos, recuerdo también a Laura Madrueño, a Nuria Seró, con quién he tenido la suerte de coincidir algunos fines de semana. Y el nuevo equipo que se ha formado con Gabriel y con Edu, el team meteo es brutal. Los echaré de menos. Yo paso a formar parte de Informativos Telecinco, me veréis de lunes a viernes estaré presentando el matinal de 7 a 9 de la mañana, es otra franja, otro horario, pero quería agradeceros a todos el cariño hasta ahora y espero que nos veamos por ahí", indicó Corazzini.

¿Quién es Carmen Corazzini?

Carmen Corazzini tiene 33 años y nació en Roma. Habla, además del castellano, italiano, inglés y portugués. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tiene dos máster, uno en Estudios Avanzados en Terrorismo: análisis y estrategias, y otro de Criminología, Victimología y Delincuencia. Corazzini tiene en el mercado un libro, Personas, bestias, un estremecedor repaso a la crónica negra de nuestro país y a las explicaciones que nos ofrece la criminología.