Aitor Albizua habla de María Patiño y del fiasco de 'La familia de la tele': "Yo iba a hacer otro tipo de programa"

La familia de la tele tuvo que decir adiós en TVE hace dos semanas. A pesar de dejar su emisión por las bajas audiencias, las criticas y el foco sobre el programa una vez cancelado siguen en el punto de mira.

Aitor Albizua explica que la cancelación era "evidente" y que era un a decisión "que había que tomar". Además, el mismo ha admitido que no hubo un solo error, sino que "fallaron muchísimas cosas al mismo tiempo", indica en declaraciones a Vertele. El presentador comenta que se "probaron muchísimas cosas y nada funcionaba". "Yo iba a hacer otro tipo de programa, lo que pasa es que muchas veces en los proyectos las cosas van evolucionando y ocurren de diferente manera". A pesar de ello, "no me arrepiento de haberme metido en esa aventura y de todo se aprende. Ha sido un máster intensivo".

Respecto a cómo ha vivido la emisión de La familia de la tele, ha asegurado que "ha sido un cúmulo de sentimientos: de ilusión, de alegría, de frustración, de decepción, de enfado también por momentos, de rabia y luego también de asumir". Aunque asume que "no ha sido una situación fácil en mi caso, tampoco creo que haya que dramatizar de más".

El también presentador de Cifras y letras en La 2 no ha tenido reparo en mostrar su enfado ante las críticas masivas que ha recibido el programa. "A mí me dio pena por el equipo, que hubo gente que apostó por este proyecto", ha indicado Albizua. "Las ganas de que no funcionase estaban ahí desde incluso antes del anuncio, así que me he intentado mantener al margen de todo eso y hacer mi trabajo lo mejor posible", ha explicado.

Por último, Albizua también se ha expresado sobre la supuesta mala relación que él e Inés Hernand tenían con María Patiño. "Lo he vivido flipando porque realmente creo que no se correspondía con la realidad. Había muchísimas cosas que nos preocupaban del proyecto, pero nuestra relación personal... la gente pretende que tengas química desde el primer momento que te acabas de conocer", ha comenzado respecto al tema.

"Ha sido un lujazo trabajar con María tanto en lo profesional como en lo personal", señala. Además, añade que "admira muchísimo" a Patiño y desmiente las especulaciones asegurando que "esta semana hay cena de La familia de la tele, así que estaremos todos juntos. No hay ningún problema entre nosotros".