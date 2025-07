Sarah Santaolalla replica a Nacho Abad por decir que TVE pelotea a los ministros tras la visita de Óscar Puente al programa de Javier Ruiz

Ana Rosa Quintana no es la única presentadora de Mediaset que se ha quejado por la ausencia de ministros del PSOE en su programa de televisión. Nacho Abad también se ha molestado por ese ninguneo y así lo demostró este martes, cuando arremetió contra el partido de Pedro Sánchez por no acudir a Todo es mentira.

"Ustedes entenderán que yo quiero hablar con Óscar Puente, el ministro de transportes. Desde que presento este programa en agosto del 23, a julio de 2025, ningún ministro del partido socialista ha pasado por este programa, lo que me lleva a deducir, que o, les importamos un carajo y, usted, como público le importa un carajo, vote socialista o derechas; o que estamos vetados", se quejó el presentador de Cuatro.

"Que el PSOE de Pedro Sánchez no haya tenido en casi 600 días ni tres minutos para atendernos, insisto, me parece un desprecio absoluto a los espectadores de Cuatro o, por lo menos, a los espectadores de En boca de todos", insistió el periodista. "Lo digo para que se lo planteen ustedes, señores socialistas. Ayer Óscar Puente estuvo en TVE. ¿A Televisión Española sí porque le hacen la pelota? ¿Y aquí no?", lamentó el presentador.

En ese momento, Sarah Santaolalla saltó para replicar a Nacho Abad. "Nadie le hizo la pelota a Oscar Puente. Se le hicieron preguntas", dijo la colaboradora sobre la visita del ministro al programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz, donde ella también colabora. "Esa es una opinión, igual que yo tengo otra opinión", espetó Nacho Abad. Ramón Espinar, por su parte, lanzó otra pregunta. "¿A los que viene aquí les hacemos la pelota?", dijo. "Yo no les hago la pelota, les pregunto de todo", respondió Abad. "Pues igual que otros", apostilló el tertuliano.