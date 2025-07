Ana Rosa: "El PSOE me ha vetado, llamamos todos los días pero no quieren venir a mi programa"

Ana Rosa Quintana está en su salsa desde que ha vuelto a las mañanas y a la arena política. Es donde más disfruta y se le notó desde el pasado 3 de febrero, cuando retomó a la franja en la que tantos años triunfó. Ahora cierra la temporada en un momento especialmente convulso para la política, con el PSOE salpicado por escándalos de corrupción.

Ana Rosa se va de vacaciones este viernes y no regresará hasta septiembre, "pero si pasa algo gordo, vuelvo". No lo da en caso de que Pedro Sánchez convoque elecciones. "Hombre, por favor. La duda ofende. He vuelto por cosas menos importantes".

Ana Rosa Quintana, este miércoles 2 de julio

Ana Rosa ha entrevistado esta temporada a numerosos líderes políticos, pero solo ha pasado un ministro del PSOE, Carlos Cuerpo, además de Yolanda Díaz (Sumar). "Nos han vetado, no ha venido nadie del PSOE y los hemos llamado todos los días. No solo digo solo el presidente. No quiere decir que no les invitemos, sino que han optado por no venir, supongo que ese es el concepto que se tiene de la libertad de extensión y libertad de prensa", lamenta.

Sobre los escándalos políticos que salpican al PSOE, la presentadora está impactada. "Todo lo que está pasando es insólito", indica. "Lo más gordo ha sido las conversaciones desveladas por la UCO en las que hablaban sobre las mujeres, tratándolas como si fueran objetos", apunta. En cualquier caso, advierte que los escándalos del caso Koldo "van para largo, no nos precipitemos". "Ademas, todavía no sabemos dónde está la pasta".