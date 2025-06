"Lo siento mucho, pero sois unos horteras". Con estas palabras se ha dirigido Ana Rosa Quintana a Jeff Bezos y Lauren Sánchez, los protagonistas de este pasado fin de semana. El presidente de Amazon y la periodista y doctora se casaron el viernes en la isla de San Giorgio de Venecia y alargaron la fiesta hasta el domingo, ofreciendo a sus invitados cerca de 80 horas de lujo y exclusividad. Sin embargo, el dinero no hace la elegancia. Y es que para algunos el enlace ha sido la representación del mal gusto.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha valorado este lunes que la boda fue todo lo contrario al "epicentro del glamour", como se había llegado a decir: "No me lo parecía. Me parecía de nuevo rico. La novia ha llevado 27 vestidos de alta costura en tres días". El vestido de novia, de la firma italiana Dolce & Gabbana, estaba conformado por una cola de cinco metros; tenía 180 botones follados a mano. Su precio ronda los 300.000 euros. En su mano, Sánchez llevaba un anillo de cinco millones de euros.

Para su diseño, la novia se inspiró en el vestido que Sophia Loren llevó en la película Cintia, donde la actriz italiana interpretaba a la esposa de Cary Grant. "Empecé queriendo un vestido moderno, sexy y sencillo, pero terminé buscando algo que capturara un momento. Algo que hablara de quién soy hoy", explicó a Vogue. "Vi una imagen de Sophia Loren con un vestido de encaje hasta el cuello, las manos en posición de oración, y supe que ese era el espíritu que quería reflejar", añadió.

Portada de 'Vogue' con el vestido de Lauren Sánchez

No obstante, al presentadora de Mediaset no le ha convencido. "El vestido de la novia me recuerda más al vestido de Grace Kelly… más que Sofía Loren", ha expresado. "Es un horror ella", ha sentenciado. Por su parte, Paloma González ha opinado que la cola de sirena era "una horterada". "Creo que tiene obsesión con las Kardashian". "Se ha puesto unos pechos... Ha ido y ha dicho: 'póngame todo'", ha rematado Ana Rosa. Unas palabras que llegan tras las burlas que otros rostros conocidos, como la actriz Charlize Theron, han expresado públicamente.

La boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Sánchez y Bezos han protagonizado estos días una serie de eventos que han reunido a más de 200 VIP's del panorama internacional. Entre los invitados destacados se encontraban Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Usher, Kendall y Kylie Jenner, además de un desfile de celebridades de las esferas del entretenimiento, la política y la tecnología. Se ha hablado incluso de un posible acercamiento entre Orlando Bloom y Sydney Sweeney, quienes rompieron en las últimas semanas con Katy Perry y Jonathan Davino, respectivamente.

La noche del sábado marcó uno de los momentos más simbólicos del fin de semana. Sánchez, ya convertida en la señora Bezos, saludó desde el balcón del lujoso hotel Aman Venice con un deslumbrante vestido rosa entallado con pedrería y cola tipo sirena. Tras dedicar besos al público, ambos descendieron a un taxi acuático privado para dirigirse a su fiesta final, celebrada en el histórico Arsenale, una antigua base naval que fue transformada en una majestuosa sala de recepciones. Se estima que cerca de 200 invitados participaron en esta última celebración, que contó con una flotilla de embarcaciones privadas y fue seguida de cerca por una nube de paparazzi. Entre los espectáculos planeados se esperaba la actuación de Sir Elton John y Lady Gaga, lo que eleva aún más el nivel de esta celebración que ha tenido todos los ingredientes de una producción cinematográfica.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos, en su boda.