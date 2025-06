Jeff Bezos y Lauren Sánchez llevan casi 80 horas de celebraciones por su boda, pero la fiesta continúa

La ciudad de los canales se ha convertido en el escenario de una de las bodas más fastuosas del año. Jeff Bezos, fundador de Amazon y el tercer hombre más rico del mundo, y la periodista Lauren Sánchez, han extendido su celebración matrimonial por casi 80 horas, transformando Venecia en un epicentro de lujo, exclusividad y atención mediática.

Desde el pasado viernes, han protagonizado una serie de eventos que han reunido a más de 200 Vips del panorama internacional. Entre los invitados destacados se encontraban Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Bill Gates, Usher, Kendall y Kylie Jenner, además de un desfile de celebridades de las esferas del entretenimiento, la política y la tecnología.

La noche del sábado marcó uno de los momentos más simbólicos del fin de semana. Lauren Sánchez, convertida ya en la señora Bezos, saludó desde el balcón del lujoso hotel Aman Venice con un deslumbrante vestido rosa entallado con pedrería y cola tipo sirena. Tras dedicar besos al público, ambos descendieron a un taxi acuático privado para dirigirse a su fiesta final, celebrada en el histórico Arsenale, una antigua base naval que fue transformada en una majestuosa sala de recepciones.

Se estima que cerca de 200 invitados participaron en esta última celebración, que contó con una flotilla de embarcaciones privadas y fue seguida de cerca por una nube de paparazzi. Entre los espectáculos planeados se esperaba la actuación de Sir Elton John y Lady Gaga, lo que eleva aún más el nivel de esta celebración que ha tenido todos los ingredientes de una producción cinematográfica.

"No Space for Bezos"

Sin embargo, no todo ha sido glamour y aplausos. Mientras el magnate y su segunda esposa disfrutaban de su felicidad, aproximadamente 700 manifestantes se congregaron en la estación de trenes de Santa Lucia con pancartas y mensajes críticos hacia el magnate. Bajo el lema "No Space for Bezos", los activistas protestaron contra lo que consideran un ejemplo de derroche y elitismo, en una ciudad que sufre las consecuencias del turismo masivo y los desafíos económicos locales. Algunos llevaban cajas simuladas de Amazon con el mensaje: "Ordered, Shipped, Delivered, Rejected".

Lejos de la polémica, Bezos y Sánchez no dieron muestras de preocupación y continuaron con su itinerario romántico. En una visita previa a Harry's Bar, Bezos y Sánchez compartieron besos y mostraron por primera vez sus alianzas de boda, sorprendentemente discretas. El contraste fue notorio con el enorme diamante rosa de 30 quilates y valorado en 3 millones de dólares que Sánchez lució durante el compromiso. Para el gran día, este anillo fue sustituido por un impresionante diamante blanco de 35 quilates, cuyo valor se estima en 10 millones de dólares.

La ceremonia nupcial tuvo lugar en la isla de San Giorgio Maggiore, en un entorno de ensueño cuidadosamente diseñado. Según reveló la propia novia en una entrevista con Vogue, su vestido de novia —firmado por Dolce & Gabbana— fue inspirado por el que lució Sophia Loren en la película de 1958 Houseboat. Los pendientes de diamantes que portó, diseñados en oro blanco y tallados de una única piedra, fueron su "algo prestado". Su "algo azul" provino del espacio: un recuerdo del viaje en cohete que realizó con Blue Origin, la empresa aeroespacial de Bezos, junto a otras cinco mujeres, incluida la cantante Katy Perry. Además, en la sesión de fotos postboda organizada por la revista Vogue, Lauren Sánchez posó sin sujetador y vestida únicamente con la camisa de esmoquin de Bezos, reforzando una imagen de intimidad y sofisticación que ha acompañado cada paso de esta mediática unión. Este es el segundo matrimonio para ambos. Juntos, suman siete hijos de relaciones anteriores, y han declarado públicamente el profundo impacto que han tenido el uno en la vida del otro. "Jeff ha transformado mi vida", confesó Sánchez con emoción. Mientras el sol cae sobre los canales de Venecia, la fiesta continúa.