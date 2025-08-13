Sarah Santaolalla se revuelve contra Elisa Beni: "No me meto en cómo envejecen algunas cabezas"

La tertuliana de televisión Sarah Santaolalla ha respondido en Espejo público a un comentario que la periodista Elisa Beni escribió en X, antes Twitter, hace unos días. "Ni los periodistas investigamos chantajeando ni preparamos tertulias posando para Playboy. Al menos los profesionales que respetamos la profesión…", plasmó en la mencionada red social.

Aunque no dio nombres, Elisa Beni colgó ese mensaje después de que la colaboradora Sarah Santaolalla causara un gran revuelo en las redes sociales por una foto que publicó en la que aparecía vestida solo con una camiseta en la que se mostraba el número de víctimas en las residencias de ancianos de Madrid durante el Covid.

Sarah Santaolalla se ha dado por aludida ante el comentario de Beni y no tiene dudas de que se refería a ella. "Sin ninguna duda va por mí", ha dicho antes de arremeter contra su compañera. "La gente se tiene que ganar los minutos televisivos por sí mismo y no por hablar del resto", ha arremetido. "A la señora Elisa Beni solo la tengo que decir que yo nunca le haría ningún comentario machista, ni a ella ni a nadie, vengan en falda, tirantes o pantalón corto", ha añadido. "Jamás me rebajaría a eso", ha continuado. "Yo no me meto en cómo envejecen algunas cabezas", ha añadido.

"Como todo bravucón, suele ser cobarde", ha espetado ante la sorpresa de Lorena García, la sustituta de verano de Susanna Griso en Espejo público. "Tú, Lorena, vienes en tirantes muy mona, te queda muy bien, y nunca voy a decirte que eres menos presentadora por cómo vayas vestida". La comunicadora le ha advertido que cuando Beni vuelva al programa, le preguntarán también por este asunto. "Le mandas un abrazo de mi parte".