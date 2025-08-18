La sustituta de Sonsoles proclama que se ha enamorado por primera vez en su vida: el verano del amor de Pepa Romero

El verano ha llegado cargado de emociones para Pepa Romero, la periodista que se ha puesto al frente al magacín vespertino de Antena 3 durante las vacaciones de Sonsoles Ónega. Con la frescura de quien disfruta lo que hace y la ilusión de vivir un momento personal inmejorable, Romero se enfrenta con entusiasmo al reto profesional, y además confiesa en Abc estar atravesando una etapa vital marcada por el amor.

Antes de cederle el testigo, Sonsoles le dio un consejo que Pepa se ha tomado muy en serio: «Sé tú misma, diviértete». Y así lo está haciendo. La periodista explica que la naturalidad es su mayor arma: "La cámara no miente. La verdad de cada uno es lo que llega a la gente. Yo soy alegre, curiosa, divertida, pero sobre todo escucho. Disfruto de las historias que me cuentan, me fascinan". Su empatía se percibe en cada programa, donde asegura que las tres horas de directo "se le pasan volando". Confiesa que su principal virtud es esa capacidad de ponerse en la piel de los demás: "Me viene de familia. Mis padres y mis abuelos siempre se preocuparon por la gente. Yo me implico en cada caso, nadie pasa de puntillas por mi vida. Todos me dejan algo valioso, aunque eso a veces me haga sufrir". Romero se define como "extremadamente soñadora", con tendencia a proyectar deseos hasta el punto de confundirlos con recuerdos. "Puedo imaginarme en un lugar y recorrerlo mentalmente, como si ya hubiera estado allí. Incluso fantaseo con ganar la lotería y ya decoro la casa que me compraría".

Sonsoles le recomendó ser ella misma, y Pepa ha decidido hacerlo a lo grande: con autenticidad, con empatía y con un corazón que, según confiesa, "está más contento que nunca". Un verano en el que el amor y la pasión por su trabajo se entrelazan para dar forma a una etapa que promete ser inolvidable. A pesar de esa inclinación por las ensoñaciones, también es una mujer práctica que disfruta de los pequeños gestos. Le encanta buscar regalos para los demás, por el simple placer de hacer feliz a alguien. "No cuesta nada alegrar el día con una palabra bonita. Yo soy de hacer comentarios positivos, porque creo que el amor también se transmite así". Por eso, reconoce que le cuesta comprender el odio que circula en las redes sociales. Su estrategia es responder siempre con cariño: "Incluso a quienes insultan les contesto con buenas palabras. Muchas veces, acaban reculando y entendiendo".

Cuando necesita desconectar, Pepa encuentra paz en los atardeceres de la playa de Doniños, en Ferrol, su lugar favorito. También la música ocupa un espacio importante en su vida. "En casa tenemos unas veinte guitarras. Me viene de familia. De joven cantaba en fiestas, incluso me sacaba un dinerito, aunque nunca me lo tomé como una profesión por falta de disciplina". Hoy, toca y canta solo cuando lo siente, como un refugio personal. La periodista admite que le alteran la mentira y las injusticias, y que encuentra en la música y el mar un modo de reconectar consigo misma. "A veces cojo la guitarra para olvidar, para alegrarme o para disfrutar. Es mi forma de recargar energía".

"Es increíble, porque descubro que todo lo que se dice de las mariposas en el estómago es verdad"

Pepa Romero atraviesa una etapa sentimental que define como la más feliz de su vida. Tras haber reconocido en otras ocasiones un cierto "miedo al compromiso", hoy da una explicación diferente: "En realidad no había encontrado al hombre adecuado. Ahora sí, y me tiene fascinada". Romero asegura que, por primera vez, se siente realmente enamorada: "Es increíble, porque descubro que todo lo que se dice de las mariposas en el estómago es verdad. Creía que era un bulo, pero no: me pasa. También puedo desmentir que el amor con la edad no se viva con la misma intensidad. Hoy siento que estoy tan enamorada como si tuviera quince años". El brillo en sus ojos y la sonrisa constante con la que habla de su pareja son prueba evidente de ese estado de plenitud. "Es el momento más feliz de mi vida", concluye. Con la energía que transmite dentro y fuera de la pantalla, Pepa Romero afronta el verano con ilusión renovada. Su paso por YAS Verano no solo está mostrando a una comunicadora cercana y natural, sino también a una mujer que se atreve a vivir con intensidad.