Pepa Romero se queja del sueldo que cobra como sustituta de Sonsoles Ónega: "Gano muy poco"

Agustín Bravo ha vuelto a reaparecer en televisión como invitado de YAS Verano. Lo ha hecho para hacer un repaso de su larga trayectoria en televisión, además de destacar el éxito que esta teniendo su nueva obra de teatro: Se alquila

El público dio un fuerte aplauso al cacereño al entrar al plató aunque el pidió un poco de calma. "Ya, ya sentaos, sentaos. Ha sido un aplauso espontáneo, ¿o está el regidor aquí infiltrado?", comenzó.

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega durante sus vacaciones, le pidió que se sentara al recibir órdenes de dirección por el pinganillo. Bravo, al darse cuenta, bromeó: "Yo a veces me lo quitaba". "Buah, me mata ese señor si me lo quito", confesó ella, dirigiéndose al director del programa.

"Pepa que todo el mundo te quiere. Es que he dicho Pepa es más buena que Heidi. Es más buena persona", continuó Agustín Bravo sobre la nueva presentadora. A pesar de los halagos, Romero explicó que "no siempre" es tan buena, pero el invitado insistió: "Tú todo lo que ganas lo entregas en casa, eres muy buena persona".

"Pero si es que yo gano muy poco dinero", soltó la presentadora sin cortarse en pleno directo. "Venga ya, que te lo estás llevando crudo", bromeaba el presentador y actor. "Sí, ojalá, esto no es como tu época, chato, que ganabais, pero vamos... ¿Ganaste una fortuna, no?", le reprochó ella sin cortarse. "Una fortuna no, pero más que ahora, seguro", añadió Bravo, consciente de que hace años se ganaba más que ahora en televisión.

Pepa Romero, nada conforme con su sueldo, le espetó: "Ya te lo digo yo, ahora te voy a enseñar mi nómina". "Dile a Sonsoles que suelte", añadió Agustín Bravo en defensa de la presentadora. Tras expresar su disconformidad con el dinero que gana, Romero finalizó el tema dando paso a un vídeo con la exitosa trayectoria en televisión del invitado.