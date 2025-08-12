Agustín Bravo, sobre Isabel Pantoja y sus hijos: "La única palabra que me viene a la cabeza es tristeza"

Agustín Bravo ha repasado varios temas de la actualidad mediática, desde la complicada situación familiar de Isabel Pantoja hasta la incursión de Terelu Campos en el teatro, pasando por el estado actual de la televisión y otros rostros conocidos del panorama nacional. El presentador, con décadas de trayectoria, ha ofrecido su visión sin rodeos, mezclando prudencia, experiencia y reflexiones sobre un mundo mediático que, según él, ya no es como antes.

Sobre la relación de la tonadillera con sus hijos, tan complicada desde hace años, evita entrar en polémicas pero no oculta su pesar: "No lo sé, sinceramente no quiero dar ninguna opinión, pero la única palabra que viene a mi cabeza viendo la situación es tristeza, ¿no? Es triste, ¿no?". Y añadió sobre la folclórica, recientemente también noticia por entrar en la lista de morosos de Hacienda y sus planes de mudanza: "La vida, o la vida que ella lleva... Está perdida... [La vida] le está pasando muchas facturas, creo".

También se pronuncia sobre el trabajo de la hija de María Teresa Campos como actriz, negando que exista intrusismo: "Ha hecho mil cosas en televisión junto a su madre, que en paz descanse. Creo que no hay intrusismo. El público es inteligente, y el que sube a las tablas, si la gente va a verle, funciona; si no, que se diga otra cosa. Y ella funciona, porque está llenando". Terelu, tras su vuelta de Supervivientes, retomó la obra de teatro que acababa de estrenar, Santa Lola, y también la estamos viendo en Fiesta como presentadora de una parte del programa este verano.

En su reflexión sobre la televisión, Bravo, además, asegura que ya no ocupa el papel que tuvo en el pasado: "Antes había monstruos, tótems, grandísimos comunicadores y comunicadoras, y ya no hay tantos. Ahora hay otro estilo de hacer televisión y, con las redes sociales, cualquiera puede tener cien mil millones de seguidores".