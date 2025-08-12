Pelayo Díaz responde a Carmen Lomana tras su crítica a la princesa Leonor por copiar a Letizia: "Son ejemplares"

La reciente recepción anual ofrecida por los reyes en el Palacio de Marivent el pasado lunes, 4 de agosto, generó distintos comentarios, especialmente tras la decisión de la princesa Leonor de acudir con el mismo vestido que lució su madre, la reina Letizia, en la recepción de 2022 y también en la de 2023. Mientras parte de la audiencia interpretó el gesto como una muestra de sostenibilidad y cercanía, Carmen Lomana fue una de las voces críticas más destacadas.

La colaboradora televisiva consideró "absurdo" que la heredera repitiera el vestido de su madre en el mismo acto, llegando a afirmar: "No lo entiendo. Yo a una hija mía le diría: 'Te gusta mucho, póntelo otro día, porque este ya me lo he puesto yo y además para este mismo [acto]'". Aunque la socialité matizó que su intención no era criticar, dejó claro su desacuerdo con la elección de la princesa.

La princesa Leonor, en la recepción de Marivent del 4 de agosto de este año

Respecto a los aplausos que Leonor recibió por su decisión, Lomana también se mostró escéptica: "Sí, hay gente para todo, claro. ¿Le han aplaudido por ahorro? Porque chocolate es el oro. Pero si la familia es real, en ropa gasta poquísimo. Porque nuestra reina va casi siempre de Mango, de Zara, de Massimo Dutti. O sea, que no hay crítica ninguna", sentenciaba.

La reina Letizia, en la recepción de Marivent de 2023

Ante estas declaraciones, Pelayo Díaz se ha pronunciado defendiendo a la Familia Real. El estilista asturiano, que ha despertado polémica en realities como MasterChef Celebrity, ha respondido a Europa Press: "Ya conoces a Carmen, Carmen es que también sabe mucho de protocolo y de estrenar, no estrenar, de colores, de largos". Subrayó también su admiración por la Casa Real, asegurando que le parece "una familia ejemplar", poniendo así en valor la naturalidad y sencillez de sus miembros frente a las críticas públicas, también por sus elecciones a la hora de vestir.

Paula Echevarría, el domingo en la Gala Starlite, también habló de la princesa y la infanta, comparándola con su hija, Daniella, por tener edades similares."¿Sabes qué pasa? Que tienen una edad muy complicada. Yo lo digo porque tengo una hija que va a cumplir 17 años, y hay una edad en la que no eres ni lo suficientemente mayor como para ponerte ciertas cosas, ni lo suficientemente pequeña como para ponerte otras. Estás ahí como en tierra de nadie", reflexionó la actriz.