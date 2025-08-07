Sonsoles Ónega disfruta de su segundo verano enamorada del financiero Juan: "Cien veces inlove"

Fue hace un par de semanas cuando Sonsoles Ónega se cogió las vacaciones de verano dejando el programa al frente de su compañera Pepa Romero. En Instagram, desde entonces, la presentadora de 47 años ha mostrado pequeñas pinceladas de sus días de asueto, aunque siendo muy fiel a la discrección con la que lleva su vida personal.

Eso sí, sabemos que es el segundo verano que pasa enamorada al lado de su novio, el financiero Juan Montes, con quien recuperó la ilusión en el amor tras su divorcio de Carlos Pardo en 2020 y su posterior relación con el arquitecto César Vidal, la cual terminó a finales de 2022.

En Instagram, la hija de Fernando Ónega y amiga de la reina Letizia, escribió este miércoles: "Cien veces INLove". Junto a estas palabras, compartió unas imágenes de unos atardeceres, sin desvelar dónde se encuentra pasando estos días de asueto. Tampoco mostró a su compañía.

Hace unos días, también presumió de sus días de sol y mar al compartir un vídeo desde donde se encontraba. Sus caninos no faltaron en la publicación. Dejó junto a estas imágenes, también, una foto de su sonrisa.

Divorciada de Carlos Pardo, con quien tiene dos hijos ya adolescentes (Yago y Gonzalo), Sonsoles protagonizó después un romance con el arquitecto César Vidal. y es el inversor financiero Juan Montes con quien comparte su vida como este portal adelantó también hace dos años: "Es muy disfrutón, me aporta calma y espontaneidad", dijo la propia presentadora de Atresmedia hace unos meses.