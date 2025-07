"Yo tampoco, intento ser justa": Sonsoles Ónega destapa su ideología política en su entrevista con Ángel Garó

Sonsoles Ónega vivió un gran impulso televisivo en 2018 cuando se puso al frente de Ya es mediodía en Telecinco, pero su gran pelotazo lo dio al fichar por sorpresa por Antena 3 en julio de hace ya tres años. Desde que está al frente de las tardes de la cadena de Atresmedia con Y ahora Sonsoles su sonrisa es otra, y se siente cómoda y contenta cada día con las audiencias cosechadas. En su entrevista a Ángel Garó este lunes, sorprendió cuando dio un dato curioso acerca de sus tendencias políticas.

El actor y humorista le dijo durante un momento de la charla: "Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas". A esto, la hija de Fernando Ónega, que se emocionó en el homenaje que recibió su padre en marzo de este año, respondió: "Yo tampoco. Intento ser justa".

La amiga de la reina Letizia, en su labor de comunicadora, asegura no ser de ningún partido ni ideología. "Es lo mejor que haces. No hay que ser de un lado ni del otro, hay que saber quién lo hace bien, y quién lo hace mal", le respondió el cómico. La conversación surgió a raíz de que Garó hablara de sus trabajos más allá del espectáculo, adquiriendo desde hace un tiempo obras de arte que guarda en un palacete de Málaga: "Tenía que invertir, si no Hacienda se lo llevaba Montoro".

La presentadora respondió: "Se lo ha llevado igual", en referencia a las informaciones que en los últimos días han salido sobre el que fuera ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy. Y Garó lamentó también, en referencia a las polémicas que giran también en torno al Gobierno de Pedro Sánchez: "Se lo están llevando los de ahora también".