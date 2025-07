Elisa Mouliaá cambia los platós de Telecinco por los de Antena 3: sus lágrimas ante Sonsoles Ónega tras sus comprometedores audios

Elisa Mouliaá eligió los platós de Telecinco para hablar de los hechos que denunció contra Íñigo Errejón y lo hizo a cambio de una remuneración económica (como está en su derecho a hacer, aunque en un principio negara cobrar por ello). Ahora la hemos visto en otros platós, pero en los de Antena 3: en concreto en el programa de Sonsoles Ónega este martes, 22 de julio, y para hablar de los audios que le envió a una amiga, propietaria de la casa en la que se celebró la fiesta a la que acudió con Errejón. Unos audios que han desatado una tormenta mediática, abriendo también un nuevo capítulo judicial.

A la pregunta de si se encuentra cuestionada, la actriz ha contestado: "Sí, estoy muy decepcionada con todo. Con el sistema, con el periodismo, con todo". Sobre si se arrepiente de denunciar lo ocurrido con el ex portavoz de Sumar, se mantiene en la misma postura: "Me voy a ir a la tumba y voy a descansar en paz, no me arrepiento de nada".

No obstante, sí reconoce que a veces le han entrado ganas de dar un paso atrás: "Se te pasa por la cabeza tirar la toalla por la tergiversación de la verdad, gente que no esperas que te vaya a traicionar pues te traiciona".

En este punto se refiere a Soraya, la amiga de los audios a la que le contó lo ocurrido con Errejón. El fundador de Podemos interpreta que presionó a su amiga para respaldar su versión y ha pedido que se investigue a Elisa Mouliaá por un delito de obstrucción a la Justicia. Ella, en cambio, se mantiene en su inocencia: "Se ve claramente que digo la verdad con toda la conversación". Alega que la conversación se ha fragmentado en medios de comunicación para ir en contra de su interés y que debe escucharse completa. Mouliaá se siente traicionada por su amiga: "La gente que ha sido cercana a mí durante toda mi vida... Eso es algo que ahora estoy poco a poco procesando".

Elisa piensa que no respaldando su testimonio se rema en contra de todas las mujeres: "Al final estamos sufriendo las mujeres. Esto no hace bien". Y ha insistido, con lágrimas en los ojos: "Si quieren contar una parte que cuenten la otra y que haya transparencia absoluta. Que intenten hacer las cosas con tranquilidad a un lado y a otro".

Y sobre su amiga Soraya, ha insistido: "Lo más duro es la amistad porque al final ha sido una persona muy importante para mí. Y si no llega a ser por Soraya yo no tengo a mi hija". Al mismo tiempo, ha explicado lo que más le ha indignado: "Ya no es que se filtre, es que estuviera tan posicionada y no se dignira a llamarme".

Los audios

Los audios, incorporados ya al procedimiento judicial, revelan una conversación privada entre Mouliaá y Soraya, la amiga de la actriz que organizó la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. En las grabaciones, la actriz le pide a Soraya que no contradiga su versión ante el juez y le suplica que "no diga nada que pueda ponerla en peligro". Elisa Mouliaá ya se ha defendido al respecto en varias ocasiones desde que la polémica saltara la semana pasada e insiste en la veracidad de su versión.