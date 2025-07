La actriz vuelve a estar en el ojo del huracán tras la publicación de los audios que envió a una amiga, propietaria de la casa en la que se celebró la fiesta donde acudió con Iñigo Errejón, y que la defensa del ex político cataloga de "intimidatorios". Tras dar sus explicaciones sobre dicho mensaje, Elisa Mouliáa ha desvelado que denunció al que fuera líder de Más Madrid gracias a una señal del universo: "El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar. Dos motos. Dos matrículas. Con el mismo número: 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después, miré el significado. 8278 suma 7. Ese día, 25/10/2024, también sumaba 7. Y entonces lo vi claro".

La artista continúa: "El 7 es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola. No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: 'No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue...". Y explica: "La probabilidad de que dos vehículos tengan el mismo número exacto (8278) con letras distintas es de 1 entre 10.000. Pero claro, justo me pasa a mí. Justo el día que denuncio. Justo dos motos juntas. Justo el número suma 7. Justo como la fecha".

La reflexión de Elisa ha suscitado un tsunami de burlas y críticas por parte de los internautas, que le piden más seriedad y respeto ante un caso que sigue en los tribunales. Ella se ha defendido tirando de Filosofía y Física Cuántica: "Tengo IQ 118, y todavía me gasto compasión en quienes no distinguen entre sincronicidad y casualidad de cuñado. No os falta razón. Os faltan neuronas". Y añade: "El mundo son números, desde la música que escuchas hasta los algoritmos que te traen hasta mí. Todo es matemática. Todo es frecuencia. No te hace falta un máster en física cuántica. Te hace falta humildad para aceptar que no lo entiendes. Y menos aún… para burlarte de lo que no puedes explicar".

El mundo son números, Paco.

Desde la música que escuchas hasta los algoritmos que te traen hasta mí.

Todo es matemática. Todo es frecuencia.



Y la probabilidad de encontrar dos matrículas distintas con el mismo número exacto (8278)

es de 1 entre 10.000.

Casi imposible.

Pero… https://t.co/qvhbz4QZyE — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) July 20, 2025

Rocío, mi denuncia no necesita que la valide una matrícula. Se valida sola cuando hay otras mujeres que hablaron antes. Cuando él dimitió antes de que yo dijera una sola palabra.



Yo no fui la primera, no encendí nada.

Solo confirmé lo que ya estaba sobre la mesa.



Y sí, justo… https://t.co/j8WVGgIYTH — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) July 21, 2025

"Mi amiga había pactado con él"

La actriz intercambia varios mensajes con los internautas y habla también sobre los famosos audios a su amiga, una de las testigos de la causa. Afirma que esta chica, dueña de la casa a la que acudió con Iñigo Errejón, había pactado con él y de ahí su respuesta: "Esto es como lo de llamar a mi "amiga" porque sé que han pactado con el acusado y que la que parezca que ha coaccionado soy yo cuando el que ha hablado primero es el acusado. Me han llamado a mi lerda, no te equivoques, no yo a la gente que no lo entiende. Simplemente he dicho que no es casualidad sino pura sincronicidad. Y de esto hablaba Jung, no es pseudociencia sin más". Y otra más: "Que esa chica había pactado con el acusado, que yo lo sabía que por eso le mando esos audios. Que encima los han cortado".

Esto es como lo de llamar a mi "amiga" porque sé que han pactado con el acusado y que la que parezca que ha coaccionado soy yo cuando el que ha hablado primero es el acusado. Me han llamado a mi lerda, no te equivoques, no yo a la gente que no lo entiende. Simplemente he dicho… — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) July 21, 2025