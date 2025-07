Elisa Mouliaá está en el ojo del huracán. La actriz se ha visto envuelta en un terremoto judicial y mediático tras la filtración de varios audios en los que se le escucha presionando a una testigo clave, Soraya, su amiga y organizadora de la fiesta donde se habrían producido los hechos que denuncia contra Íñigo Errejón. Estos audios ya forman parte del expediente judicial y no han hecho más que complicar la situación. En una entrevista emitida este jueves en Y ahora Sonsoles, la intérprete se ha reafirmado en su denuncia y ha arremetido contra la difusión y manipulación de esos fragmentos sonoros.

"Lo que es alucinante es que se coja una parte de los audios donde yo le digo a mi amiga: 'Oye, que sé que estáis hablando con Errejón que por favor no mintáis en vuestra declaración [...] Yo lo quería era contar lo que pasó para decir que este señor sí que es un depredador sexual", ha relatado al colaborador Carlos Quílez.

La actriz no se corta al hablar de las traiciones que ha sufrido dentro de su círculo más cercano: "Le hemos pillado con el carrito del helado. Si está Borja diciendo que estuvo hablando con Errejón y le preguntó que cuál era el plan. Perdona, si no tenías el teléfono de Errejón, si tú eras mi amigo, no el suyo, ¿qué haces hablando con el acusado? ¿Qué hace el acusado hablando con el testigo?", ha manifestado, muy molesta.

Y ha explicado: "Yo le cuento a mi amiga, por teléfono, cómo ese tío me ha humillado. Cómo es que lo que me dice en la habitación, se lo cuenta por teléfono. O sea, se lo cuento en los audios. Y me estás diciendo que eres incapaz, que no sé quién coño ha cogido la conversación filtrada por la policía y han sido incapaces de recortar toda la conversación o más partes de la conversación donde yo le digo: 'Por favor cuenta la verdad y muestra los mensajes de por la mañana donde te conté absolutamente todo".

Mouliaá ha concluido, tajante: "A día de hoy, este señor, todavía no ha dado su teléfono. Que yo no tengo nada que ocultar. Que no se leyeron mi denuncia y que no quisieron leerse las denuncias de las chicas", ha lamentado.

De hecho, este jueves, la defensa del expolítico ha solicitado celebrar un acto de conciliación con la actriz, un paso previo imprescindible antes de presentar una querella por calumnias. En el escrito, el exdiputado exige que la intérprete se retracte tras imputarle la extorsión a una testigo clave en la causa que investiga una presunta agresión sexual. Además, Errejón reclama una indemnización de 10.000 euros.