Elisa Mouliaá y su entorno reaccionan al audio en el que la actriz presiona a una testigo del caso Errejón: "Me invadió, me humilló"

Elisa Mouliaá se ha situado en el epicentro de un escándalo judicial y mediático tras la aparición de varios audios y mensajes en los que intenta presionar a una testigo clave en la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Los audios, incorporados ya al procedimiento judicial, revelan una conversación privada entre Mouliaá y Soraya, la amiga de la actriz que organizó la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Tras desvelarse el contenido de los mensajes, la revista Lecturas se ha puesto en contacto con el entorno de la actriz y estos han asegurado que "no se pueden analizar esos mensajes fuera del contexto". Y añaden: "La conversación está descontextualizada y no está reñido con la autenticidad de su testimonio".

Por su parte, Elisa Mouliaá se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram con un comunicado. "Podréis poner el titular que os dé la gana sacándolo de contexto, pero los audios dicen exactamente lo que llevo diciendo desde el principio. La verdad de lo que sucedió. Me invadió, me humilló y yo hablé cuando supe que había más chicas", ha manifestado.

Asimismo, en su mensaje, Mouliaá ha asegurado que el hecho de haberle dicho a su amiga Soraya que "no sabía si era o no delito" no entra en contraposición con su versión de los hechos. "Si es delito o no lo tendrá que decidir un juez", ha señalado.

Por último, la intérprete ha recordado la denuncia que interpuso contra Iñigo Errejón en octubre de 2024 sin llegar a nombrar directamente a Errejón. "Precisamente, el audio dice absolutamente todo lo que yo he contacto desde el principio cuando me paraban los periodistas por la calle: que este señor me invadió, acosó y que tuve que contarlo por deber moral", ha concluido.

El medio que ha difundido el audio de Elisa Mouliaá señala que la Policía Nacional ha remitido ya la transcripción de la grabación al magistrado Adolfo Carretero. Este juez, encargado del caso, mantiene abierta la instrucción de la causa contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados