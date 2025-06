La defensa de Elisa Mouliaá sostiene que el dueño del piso de la fiesta pactó su declaración con Errejón

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha denunciado este ante el juez que investiga a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual que uno de los testigos clave del caso, el dueño del piso donde se celebró la fiesta en cuestión, habría pactado previamente su declaración con el exdiputado. El abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha solicitado que se analicen las conversaciones entre el testigo y Errejón para determinar "el grado de interferencia" que pudo haber en su testimonio. La defensa de la actriz insiste en que las declaraciones y vínculos entre testigos y el acusado deben ser cuidadosamente examinados. Las próximas diligencias podrían ser decisivas para determinar la credibilidad de los testimonios y el rumbo de una causa que ha sacudido el entorno político y mediático.

"El testigo ha manifestado abiertamente su apoyo a Errejón, lo cual nos ha resultado llamativo, ya que también ha corroborado los hechos que denuncia Elisa", ha afirmado Arrién. Según el abogado, este giro resulta especialmente relevante porque el testigo ha reconocido ser amigo del exmarido de Mouliaá y haber tenido "animadversión hacia ella", hasta el punto de bloquearla en sus redes sociales. Además, la defensa sostiene que pocos días antes de prestar declaración, el testigo envió un mensaje a Errejón en el que preguntaba: "Íñigo, ¿cuál es el plan, qué es lo que tengo que decir?". Para Arrién, este tipo de comunicación implica un claro intento de favorecer al exlíder de Más País en su estrategia de defensa.

El juez instructor Adolfo Carretero ha tomado declaración en los últimos días a varios testigos clave del caso, entre ellos los dos organizadores de la fiesta y uno de los asistentes. En ese evento, celebrado en 2021, Elisa Mouliaá acusa a Errejón de haberla agredido sexualmente, en un contexto que, según ella, incluyó incluso la posibilidad de haber sido drogada. "Actuó de forma fría y me tocó sin mi consentimiento", declaró la actriz el pasado enero.

Por su parte, Errejón ha admitido que los hechos ocurrieron, pero sostiene que fueron consentidos y acusa a Mouliaá de haber presentado la denuncia con el objetivo de obtener rédito económico. Su defensa insiste en que no ha borrado ninguna conversación con la actriz y que ya ha aportado voluntariamente los mensajes que conserva.

En cambio, Mouliaá sí ha entregado su teléfono móvil para que la Policía Nacional analice las conversaciones entre ambos. El exdiputado, en cambio, ha optado por no hacerlo hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que presentó. Su equipo legal argumenta que un volcado completo del dispositivo afectaría gravemente su privacidad, al incluir datos personales no relacionados con la causa. La Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada, que ejerce la acusación popular, solicitó al juez que se investigara a Errejón por desobediencia al no entregar su terminal. Sin embargo, el magistrado rechazó esta petición.

Otro testimonio que ha levantado polémica es el de Soraya, examiga de Mouliaá y una de las organizadoras de la fiesta. En su declaración, realizada por videoconferencia desde Australia, afirmó que la actriz le llegó a decir que "lo que había pasado no era un delito" en aquel momento. Aportó además un audio en el que Mouliaá habría asegurado que decidió denunciar a Errejón tras conocer casos similares y considerar que los hechos sí podrían tener encaje en la actual legislación, concretamente en la Ley del "solo sí es sí". Soraya ha asegurado ante el juez que rompió su relación con Mouliaá en 2022, tras el divorcio de esta con su entonces marido, con quien ella también mantenía amistad. Según su testimonio, Mouliaá es una persona que "a veces fabula y adorna las cosas".