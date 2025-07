El audio de Elisa Mouliaá donde presiona a una testigo del caso Errejón: "Me dijiste que os habíais besado en el ascensor y estabas contenta"

Elisa Mouliaá se ha situado en el epicentro de un escándalo judicial y mediático tras la aparición de varios audios y mensajes en los que intenta presionar a una testigo clave en la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Los audios, incorporados ya al procedimiento judicial, revelan una conversación privada entre Mouliaá y Soraya, la amiga de la actriz que organizó la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

La situación, que hasta ahora se movía en los cauces habituales de un proceso judicial por un supuesto delito sexual, ha adquirido un giro inesperado al conocerse las presiones de Mouliaá a su antigua amiga. En las grabaciones, la actriz le pide a Soraya que no contradiga su versión ante el juez y le suplica que "no diga nada que pueda ponerla en peligro". El material entregado a la Policía Nacional y posteriormente remitido al juez muestra un escenario complejo en el que la veracidad de la denuncia queda en entredicho. Los hechos denunciados por la actriz se remontan a 2021. Mouliaá explicó que Íñigo Errejón la agredió sexualmente durante una fiesta privada. Según su versión, primero hubo un intento de beso en un ascensor y posteriormente un episodio de tocamientos en una habitación, sin su consentimiento. Sin embargo, los testimonios de varios asistentes a la fiesta, entre ellos Soraya, no coinciden con esta descripción.

En los audios enviados entre febrero y marzo de este año, Mouliaá ruega a Soraya que no declare en su contra. "Tía, me das miedo. Me da miedo que declares en mi contra. ¡Que tengo una hija y soy mamá soltera!", le dice, apelando a su situación personal. Pero Soraya se mantiene firme: "No voy a mentir. No me pidas eso. No me puedes chantajear", responde en uno de los audios.

El tono de la conversación se va tensando a medida que Mouliaá insiste. En uno de los mensajes más comprometidos, la actriz admite: "Si dices que me fui feliz a su casa o que te conté lo del ascensor, pues tía, me van a meter por denuncia falsa. Y es tu palabra contra la mía". Soraya, por su parte, recuerda lo que vivió aquella noche: "Cuando entraste a casa, me dijiste que os habíais besado en el ascensor y estabas contenta. Nos reímos y lo celebramos". También sostiene que Mouliaá le contó que se fue con Errejón a otra habitación y que posteriormente marcharon juntos a casa del político.

Los audios y mensajes reflejan que Mouliaá estaba preocupada no solo por el futuro de su denuncia contra Errejón, sino por las posibles consecuencias penales para ella misma si la Justicia considera que ha mentido. "Yo lo que no quiero es que me sienten en el puto banquillo", afirma en otro audio. También hace referencia a su precaria situación económica como un motivo de preocupación. "Ya sabes cómo son las cosas, gordi. Lo único que te estoy pidiendo es que no digas cosas que puedan ir en mi contra, ¿sabes?".

Una parte especialmente relevante de la conversación es cuando Mouliaá hace referencia a un intercambio de mensajes de WhatsApp mantenido con Soraya el día después de la fiesta. En uno de esos mensajes, la actriz escribió: "A pesar de que es un crack… Es como que me decía todo tan claro lo que quería y cómo lo quería que me he sentido un poco presionada". Sin embargo, Soraya le recordó otro mensaje que la propia Mouliaá le envió ese mismo día, donde decía: "Hemos acabado con una buena conversación".

"La realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho"

Para Soraya, estos detalles son fundamentales y contradicen la gravedad de la denuncia presentada. "La realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho", le reprocha en uno de los audios. Además, recuerda que varios de los testigos que Mouliaá propuso ante el juez ya le dijeron desde el principio que no recordaban los hechos como ella los relataba. En uno de los momentos más polémicos de la conversación, Mouliaá admite abiertamente: "Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito". Según su propia versión, decidió dar el paso después de leer denuncias anónimas en redes sociales contra Errejón, lo que la motivó a "dar un paso al frente". Sin embargo, en otros momentos de la conversación también dice lo contrario: "La ley ha cambiado, Soraya, entiendo que no veas que es un delito, pero desgraciadamente lo es". La discusión entre ambas amigas también revela reproches personales. Soraya cuestiona los motivos reales de Mouliaá para mantener esta denuncia. "Dices que no es por dinero, pero te has ido a programas de cotilleo a contar esta historia… No sé, Elisa, juzga tú misma", le espeta. Elisa Mouliaá nos negó que cobrara por ir al programa de Ana Rosa cuando dimos la exclusiva y le preguntamos.

El pasado 20 de junio, Soraya testificó ante el juez e hizo referencia a los audios en los que Mouliaá reconocía sus dudas sobre la gravedad de los hechos. Describió a la actriz como una persona que "fabula y adorna las cosas", y explicó cómo en varias ocasiones había observado que, cuando algo no salía como ella quería, "cerraba puertas, se ponía folclórica y se inventaba sus propias verdades". A pesar de las advertencias de Soraya, Mouliaá no desistió en sus intentos de convencerla. Durante días insistió, hasta que finalmente rompió la comunicación con insultos y amenazas. "Como digas eso, te denuncio por mentirosa. Me quieres joder la vida", le espetó en uno de los últimos mensajes. El material aportado a la investigación abre un nuevo frente en este caso mediático y judicial. La actuación de Mouliaá podría tener consecuencias legales si el juez considera que intentó coaccionar a un testigo, un delito que está penado por la ley. Además, si se demuestra que la denuncia contra Errejón carece de fundamento, la actriz podría enfrentarse a un procedimiento por denuncia falsa, tal como ella misma temía en sus mensajes.