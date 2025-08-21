"No me hables así": tenso enganchón entre Isabel Rábago y Valeria Vegas por el estado de salud de Amador Mohedano

El estado de salud de Amador Mohedano fue el origen de un llamativo enganchón que protagonizaron Isabel Rábago y Valeria Vegas en la última entrega de YAS verano, el programa que emite Antena 3 en sus tardes con Pepa Romero como presentadora.

"Hay un desgaste de salud que es más que evidente, que lo han querido hacer público, porque si no esto hubiese quedado en la intimidad y es normal que nos hagamos muchas preguntas...", comentó Isabel Rábago después de ver un vídeo sobre el exmarido de Rosa Benito. "Me ha llamado mucho la atención que se compare con cómo su hermana comunicó su cáncer a los medios de comunicación haciendo una comparativa cuando no vienen al caso", apostilló.

Por el contrario, Valeria Vegas intentó quitar dramatismo a este asunto que ha salido a la luz pública a raíz de la aparición de una imagen en la que se puede ver a Mohedano muy delgado. "También puede ser la típica foto en la que no sales favorecido o en un mal momento", soltó. "Valeria, no disfraces", intervino Rábago. "No estoy disfrazando nada. Yo me disfrazo en el carnaval de Cádiz, cariño, no en otro momento", comentó Vegas. "Oye, no me hables así", contestó Rábago. "No, tú me has dicho que no disfracemos. Ni disfraz, ni travestismo", sentenció su compañera.

"Decir 'no nos vamos a meter' pero al mismo tiempo dejar la duda...", continuó Valeria Vegas, que criticó las palabras que estaban manifestando tanto Rábago como a Paloma García Pelayo, que dijo que las imágenes de Mohedano le recordaban "a la última etapa de Rocío Jurado". "Yo conozco cuáles son los límites legales y que cada uno diga lo que le da la gana", intervino Rábago de nuevo. "Lo único que digo es que hay una especulación. Lo que no voy a decir es que Amador ha tenido un mal día y que puede tener una diarrea, porque no tiene pinta de un mal día ni de diarrea".