Una explosión en el plató de Espejo público provoca un susto tremendo en directo: "¡Ay, por Dios!"

El equipo (y los espectadores) de Espejo público se han llevado un buen susto al escuchar una explosión que se ha producido en pleno directo, mientras el programa de Antena 3 emitía su habitual tertulia política. Afortunadamente, todo ha sido una anécdota sin importancia y tanto la presentadora, como lo colaboradores, se lo han podido tomar con bastante humor.

El equipo de Espejo público analizaba los temas de actualidad a primera hora de la mañana cuando, de repente, se ha escuchado una detonación que ha paralizado el programa. "¡Ay, por Dios!", ha gritado Lorena García, la presentadora que se hace cargo del programa durante las vacaciones de verano de Susanna Griso. "¿Está todo el mundo bien?", ha preguntado. Tras unos segundos, la comunicadora ha indicado que no había pasado nada grave, incluso ha pedido disculpas por su reacción.

La explosión se ha producido en una de las cámaras que se utilizan en el programa, pero en realidad no ha habido daños, más allá de la llamativa detonación que han podido escuchar también los espectadores. "Estábamos en directo, estas cosas pueden pasar, y ha explotado una parte de la cámara, que es un hidráulico que lleva aire a presión para que puedan subirla y bajarla", ha explicado Lorena García en un vídeo que el programa ha colgado en redes sociales.

"Reconozco que he sido poco calmada, porque he gritado y no he llamado a la calma", ha admitido García. "Afortunadamente, no ha pasado nada más allá del susto que nos hemos llevado en plató. Pero menudo susto", ha bromeado.