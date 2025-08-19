Una abeja pica a Esther Muñoz (PP) en un directo con 'Espejo público' y casi no puede terminar la entrevista

Los espectadores que este martes por la mañana estaban viendo Espejo público han podido contemplar un momento surrealista que nunca se había producido en televisión. El programa de Antena 3 entrevistaba a Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, cuando la diputada ha sufrido la picadura de una abeja en pleno directo.

Muñoz estaba hablando de la postura del PP en lo referente a los incendios que afectan a Castilla y León, entre otras comunidades, y después se disponía a valorar la imputación de Begoña Gómez. Justo en ese momento ha sufrido una importante molestia que ha compartido con la presentadora, Lorena García, y los espectadores de Espejo público.

"Le tengo que preguntar también por el juez Peinado por imputar un delito más a la mujer del Presidente por malversación", ha planteado la sustituta de Susanna Griso. "¡Ay, me acaba de picar una abeja! ¡En directo!", ha expresado la política del PP. "¡Pobre!", ha reaccionado García. "Sí, me está... No soy alérgica, o sea que todos tranquilos", ha aclarado la diputada, que ha podido continuar y dar su opinión sobre el proceso judicial abierto contra la mujer de Pedro Sánchez.

Al terminar, la presentadora le ha vuelto a preguntar por lo sucedido. "¿Dónde le ha picado la abeja? Si no es mucha indiscreción". "Me ha picado justo atrás de la espalda, en la pierna", ha contestado Ester Muñoz antes de cerrar la conexión.

Hoy explico en @EspejoPublico por qué declarar la situación operativa 3 no implicaría un aumento de los recursos contra el fuego, ni mejoraría la coordinación de los dispositivos.



Hablamos también de la última imputación por malversación de la mujer de Sánchez.



Y en directo… pic.twitter.com/dX67LqzxZI — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) August 19, 2025