El tertuliano estrella de Espejo Público (A3) abandona a Susanna Griso en la próxima temporada para comenzar una nueva andadura profesional, esta vez en RTVE y su nuevo programa Directo al grano. Gonzalo Miró será el encargado de copresentar la nueva apuesta de José Pablo López junto a la periodista Marta Flich, tal y como ha anunciado La Osa a través de un comunicado este jueves. "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", ha dicho él.

El fichaje de Gonzalo Miró por la productora La Osa (responsable de La familia de la tele) supone también el fin de su colaboración en el espacio de Nuria Roca, que se emite los domingos por la tarde en La Roca. El hijo de Pilar Miró vuelve así a trabajar como presentador, una labor que ya ejerció hace dos décadas de la mano de Concha García Campoy en los inicios de Las mañanas de Cuatro.

Analista político, comunicador y licenciado en Ciencias Políticas, Miró se estrenó por primera vez en TVE en 2020, cuando participó en el concurso Masterchef Celebrity, donde formó una divertida pareja con Boris Izaguirre. También hizo un buen equipo con Florentino Fernández en Dos parejas y un destino, un programa en el que viajaban a un punto de la geografía española para encontrarse con Anne Igartiburu y María del Monte.

