TVE desgrana algunos detalles del nuevo programa que presentará Marta Flich: así será 'Directo al grano'

TVE ha hecho oficial el fichaje de Marta Flich para presentar un nuevo programa de actualidad que previsiblemente se emitirá en la franja de tarde de La 1. Flich llega a TVE procedente de Mediaset, donde ha presentado Todo es mentira, con Risto Mejide, y Gran Hermano, entre otros formatos.

El nuevo espacio de Marta Flich se titulará Directo al grano y será una coproducción entre La Osa, la compañía que lanzó La familia de la tele, y Big Bang Media (The Mediapro Studio). Por lo tanto, TVE replica el modelo seguido con Malas lenguas, un espacio que también corre a cargo de estas dos factorías.

"Directo al grano apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura ágil", indica la cadena pública. El programa "desplegará una estructura flexible" y "además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados". Aunque TVE no explica a qué hora se emitirá, está descartado que pueda rivalizar con Todo es mentira, el espacio que Flich conducía en Cuatro, según ha sabido Informalia. En este sentido, hay que recordar que en la sobremesa La 1 emite, con muy buena audiencia, Malas lenguas y parece que ese seguirá siendo su sitio en el arranque de la temporada.

Hasta hace unas semanas, Marta Flich formaba parte del equipo de presentadores de Mediaset. En su despedida, la comunicadora dio las gracias a este grupo audiovisual donde "he podido crecer cumpliendo sueños y presentando formatos históricos como GH". Flich manifestó que "Mediaset y su directiva siempre han sabido entender mis necesidades". "Siempre accesibles y humanos. Por eso, cuando les pedí salir de TEM lo pelearon, pero lo entendieron", explicó la periodista, que también tuvo palabras de cariño hacia Risto Mejide. "Gracias por estos 6 años plenos en los que hemos trabajado y crecido juntos. Una experiencia única que me llevo en el corazón. La actualidad muchas veces ha sido dura pero aquí estamos".