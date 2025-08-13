Miriam Moreno (Mañaneros) explica cómo es su verdadera relación con Adela González en el plató de TVE

Miriam Moreno copresenta Mañaneros durante las vacaciones de Adela Gonázlez. Hace tándem con Javier Ruiz al frente de uno de los programas que más alegrías está dando a TVE, porque el magacín lleva semanas experimentando una tendencia de audiencia muy positiva. "Estamos muy contentos con el apoyo del público, lo cual significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y asegura la continuidad del equipo contratado", dice la periodista.

Mañaneros ha cambiado de rumbo desde hace semanas y se ha centrado en la actualidad política. "Hacía mucho que no lo tocaba, pero está siendo informativamente trepidante", reconoce Moreno. "Sigo aprendiendo todos los días y eso es apasionante. Aunque echo de menos a los compañeros que han pasado por las etapas anteriores. Como a Marc Santandreu, que empezamos copresentando juntos", manifiesta en una entrevista en Diez Minutos.

Moreno echa de menos a los colaboradores de corazón que tenía el programa hasta que TVE decidió prescindir de la crónica rosa en este espacio. "Echo de menos la familia que habíamos formado", comenta, aunque entiende que la cadena haya decidido modificar los contenidos. "Siempre se intenta cambiar para bien. Si los que toman las decisiones consideran que hay que hacer modificaciones, podemos ponerlas en duda, tenemos espíritu crítico, pero al final es la audiencia quien decide. Y ahora los datos son buenos en ese sentido".

Miriam Moreno también se pronuncia sobre Adela González, su compañera de programa, y dice llevarse "genial" con ella. "Es una gran compañera, muy generosa conmigo desde el principio. Creo que nos cuidamos mutuamente y hay sintonía. No concibo otra manera de trabajar en equipo", manifiesta la comunicadora.