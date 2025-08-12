Mal trago para Ramón García: el 'Grand Prix' cae a mínimo de audiencia en TVE y pierde el liderazgo de la noche

El Grand Prix encara su recta final en TVE con un importante tropiezo en sus datos de audiencia, porque el programa pierde por primera vez en este verano el liderazgo de la noche, a pesar de emitir una de sus entregas más importantes. En su primera semifinal, en la que se enfrentaron las localidades de Urdúliz (País Vasco) y Cubas de la Sagra (Madrid), el concurso que conduce Ramón García anota mínimo y cede el control del horario estelar a Antena 3.

El Grand Prix registra este lunes un 10% de share, lo que supone una caída de 2,6 puntos respecto a su anterior entrega. El programa, que reúne 735.000 espectadores, casi 200.000 menos que el lunes pasado, es la segunda opción de la noche, porque la serie de Antena 3 Renacer aprovecha su bajón para hacerse con el dominio del prime time. Así, la ficción turca registra un 10,8% y 760.000 seguidores.

En cualquier caso, el dato de audiencia de estas dos ofertas es muy superior al que registran el resto de cadenas, totalmente hundidas. La Sexta marca un 5,6% con la película Superagente Makey, mientras que Telecinco se tiene que conformar con un 5,4% para la serie Desaparecidos, el mismo datos que Cuatro con Casper, el último padrino.

A pesar de este tropiezo, el Grand Prix sigue siendo uno de los formatos más destacados -siempre por encima de la media de La 1- de la programación veraniega de las televisiones. Arrancó la temporada con un 13,8% de share y, a continuación, se estabilizó en torno al 12% de share. El próximo lunes, el concurso ofrecerá la segunda semifinal que disputarán las localidades de Herencia y San Sebastián de la Gomera. De esta manera, TVE emitirá la gran final de la edición el lunes 25 de agosto.

Evolución audiencia 'Grand Prix 2025':

7/7/2025: 13,8%

14/7/2025: 12,5%

21/7/2025: 12%

28/7/2025: 11,5%

4/8/2025: 12,6%

11/08/2025: 10%