Cambio de programación en TVE: cancela 'La Pirámide' y 'Aquí la tierra' para dar un partido del Real Madrid

TVE ha decidido por sorpresa emitir, este martes por la tarde, un partido amistoso del Real Madrid, el principal que disputará el club esta pretemporada antes del inicio de la Liga, cuyo debut se celebrará el próximo 19 de agosto ante el Osasuna.

La cadena pública ofrecerá este martes, 12 de agosto, el encuentro que enfrentará al Real Madrid, dirigido ahora por Xabi Alonso como nuevo entrenador, contra el equipo austriaco WSG-Tirol. Se trata de un partido que también se podrá ver a través de Real Madrid TV en abierto en la TDT.

El encuentro, el segundo que celebra el Real Madrid en pretemporada, después del que disputó el viernes pasado contra el Leganés, se emitirá a partir de las 19.00, lo que obligará a la cadena pública a levantar su programación de tarde y remodelar la franja para esa ocasión.

La 1 deberá acortar La Promesa, que habitualmente termina sobre las 19.15, y también tendrá que suprimir La Pirámide y Aquí La Tierra. El concurso que presenta la actriz Itziar Miranda lleva tres semanas en antena y continúa estancado, con unos datos muy escasos que nada tienen que ver con el resto de la oferta vespertina de La 1. Sin ir más lejos, el pasado viernes el programa anotó un raquítico 5% después del 11,2% de La Promesa. A continuación, el formato de Jacob Petrus levantó la franja hasta el 7,7%.