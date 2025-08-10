No es "falso": por mucho que María Patiño lo niegue, no vuelve a TVE y no tenía contrato con la cadena.

En ocasiones, la sobredimensionada elocuencia de María Patiño cuando está en un plató contrasta con su comportamiento en redes, donde podemos decir que es más bien parca en palabras, por no definir directamente su estilo como críptico. Tan críptico que resulta complicado discernir a qué se refiere cuando escribe "falso", se supone que para negar algo, aunque no sabemos exactamente qué. Las fuentes de RTVE consultadas por Informalia son de la máxima solvencia, y hasta ahí podemos leer. O sea, ¿qué es "falso" y qué es cierto (según Patiño) en la noticia difundida por este medio? Preferimos a la María Patiño que nos da entrevistas y se explica con generosa claridad.

Informalia sostiene que María Patiño (y Belén Esteban) no tenían contrato con TVE, sino con la productora La Familia de la Tele, es decir, La Osa. ¿Es eso a lo que se refiere Patiño cuando dice "falso"? ¿Quiere decir que ella tenía o tiene contrato con TVE? Pues no. Las mismas fuentes se reafirman: "Estaba contratada por La Osa", insisten. Y no hay nada en eso que sea "falso". Sobre las demás declaraciones de las fuentes de máxima solvencia de TVE que publicamos, y de las que respondemos, no sabemos a qué se refiere Patiño cuando dice "falso". Es un hecho que La Familia acabó, que los datos son los que son y que no está en TVE. Como ya explicábamos, no se piensa en ella como presentadora ni en "ese tipo de corazón" que, según las fuentes del entorno de la cúpula de RTVE, ya no interesa y es un "modelo agotado".

Se despidió el 18 de junio, con un 4,5 % de cuota de pantalla y 322.000 espectadores

"Se ha intentado y no ha funcionado", dijeron las fuentes internas consultadas por Informalia al ser preguntadas por el futuro en Televisión Española de los rostros de La Familia de la Tele. Descartaron así, con contundencia, cualquier otro intento de la Corporación Pública por resucitar el universo Sálvame en sus tardes o en otras franjas. Los datos fueron más que contundentes: el fallido magacín lastró La 1 durante el mes y medio de emisión en su franja vespertina. Fue de más a menos, con un comienzo desbocado (no por el dato), con Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río narrando los desfiles, los pasacalles, o el anuncio de colaboradores como Rocío Carrasco, que nunca volvió a aparecer por allí.

El desfile que medio paralizó RTVE fue caro, incomprensible para muchos y hasta arrogante para algunos. Tras múltiples cambios de horario y de formato, Informalia adelantó el día en que La Familia de la Tele se despediría, y ocurrió tal y como habíamos avanzado: el 18 de junio, con un 4,5 % de cuota de pantalla y 322.000 espectadores. "Están amortizadas y es un tipo de corazón que ya no tiene sentido ni futuro. Lo intentamos y no sería lógico ni entendible que regresaran a la misma cadena donde no funcionaron", afirman nuestras fuentes en relación con el fracaso del formato y del universo de personajes de la productora La Osa Producciones, señalando directamente a María Patiño y Belén Esteban: "No volverán, su contrato era con la productora". "Falso", escribe ahora María Patiño en su perfil oficial de X, negando… ¿el qué? ¿Que no hay opción de vuelta a TVE en el corto o medio plazo?

No hay, por tanto, ningún misterio sobre el futuro de la mayoría de los colaboradores de La Familia de la Tele en TVE: no estarán. No les veremos. No es que haya un veto (Alba Carrillo, Javi Hoyos o Rocío Carrasco sí están o estarán). Sencillamente, se considera que Patiño no funciona y que ese universoque lideraba o representaba junto a Matamoros o Belén Esteban no es compatible con la televisión generalista en abierto que propone RTVE. Así nos lo confirman desde despachos muy importantes, con todo el respeto hacia María Patiño y sus crípticos y escuetos mensajes tipo "falso". Otra cosa es que Patiño y sus compañeros reaparezcan en TEN, en otra cadena o en otros medios. Pero no será en TVE, donde nunca tuvieron contrato, aunque Patiño diga "falso". Que lo enseñe.