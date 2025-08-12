TVE sentencia 'La Pirámide' de Itziar Miranda y suprime el concurso durante toda la semana

El futuro de La Pirámide cada vez es más negro en TVE. El concurso que presenta Itziar Miranda desaparece por completo de la parrilla de La 1 esta semana, porque la cadena ha decidido alargar su apuesta por Malas lenguas también el miércoles y el jueves por la tarde, entre las 19.15 y las 20.30.

TVE anunció este lunes una emisión "especial" de Malas lenguas en simulcast -en La 1 y La 2 a la vez- en lugar de La Pirámide. Esta entrega de la tertulia política en el primer canal se unía a la que La 1 emite diariamente en su sobremesa. Este martes, los espectadores tampoco verán La Pirámide en su hora habitual, porque la cadena ofrecerá en ese tramo horario (19.00 a 21.00) un partido amistoso de pretemporada del Real Madrid.

Faltaba por saber qué iba a ocurrir el miércoles y el jueves, puesto que el viernes es festivo nacional y TVE suele emitir cine en su franja de tarde. Pues bien, la Corporación también ha decidido retirar de esos dos días las emisiones previstas de La Pirámide y, en su lugar, seguirá ofreciendo Malas lenguas. Por lo tanto, el debate político de Jesús Cintora que ahora presenta Aida Bao tendrá dos entregas en La 1: la primera, en la sobremesa, de 15.55 a 17.20; y la segunda, en simulcast en La 1 y La 2, que irá de 19.15 a 20.30.

Con esta decisión, el futuro de La Pirámide parece sentenciado, porque sería extraño que el concurso de Itziar Miranda volviese a su horario habitual el próximo lunes, a pesar de que TVE vende las entregas de la tarde de Malas lenguas como "especiales". Estrenado hace tres semanas, La Pirámide ha anotado datos muy discretos en La 1 y acumula un tímido 5,6% de cuota media.