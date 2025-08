Hablamos con Aida Bao, la sustituta de Cintora en 'Malas Lenguas': "Doy por hecho que me van a criticar"

Muchos habrán escuchado la voz de Aida Bao en la SER los fines de semana [Hora 14 y Hora 25]. Otros también la habrán seguido en TVE, donde acude como tertuliana a La hora de La 1. Ahora debuta como presentadora de Malas lenguas, cubriendo las vacaciones de Jesús Cintora durante las dos primeras semanas de agosto. "Quiero ser una digna sustituta y que el programa no se resienta", nos dice en esta entrevista.

Trabajas en la SER y 'saltas' a TVE para sustituir a Jesús Cintora en verano. ¿De qué manera se ha producido este movimiento? ¿Cuál es la intrahistoria?

Poco te puedo decir, porque es un misterio que no consigo resolver. Es algo que quiero investigar a lo largo de este verano. Me llamaron de La Osa [Malas lenguas, La familia de la tele], me lo propusieron y quedé halagada con la propuesta. Una vez tuve autorización de mi empresa, la SER, lo acepté.

Aunque tienes una larga experiencia en radio, debutas en televisión como presentadora. ¿Tuviste que hacer casting?

No, la confianza ha sido máxima desde el primer día. De alguna forma, yo ya he trabajado en televisión y ahora estoy en Informativos de la SER, y entiendo que mi trayectoria ha sido mi carta de presentación.

¿Hay algo que te preocupe a la hora de ponerte al frente de un programa que ya está en emisión?

Yo soy obsesa del trabajo y lo que más me preocupa es que el programa ofrezca la misma calidad y ritmo de siempre. Pretendo que los espectadores estén tan a gusto conmigo como con Jesús. Quiero ser una digna sustituta de Cintora. Malas lenguas es un formato que ya está asentado y que tiene muy buena curva de audiencia, además su contenido es de mucha calidad. La ventaja es que cuento con un equipo de profesionales que me van a hacer sentir arropada y tranquila.

Las audiencias de la radio son muy distintas a las de la televisión. ¿Te agobia enfrentarte al dato de share cada día?

Voy a intentar centrarme en el programa. Soy consciente de que las audiencias diarias son muy esclavas y, como son solo dos semanas, no quiero condicionar mi trabajo de esa manera. Voy a procurar ignorar esa esclavitud de las audiencias.

¿Cintora te ha dado algún consejo? ¿Alguna indicación sobre los colaboradores?

No, él ha sido una persona muy amable desde el principio, me ha dado ánimos, porque es un formato que requiere mucha concentración, pero no me ha dicho nada especial sobre los colaboradores.

¿Qué destacarías de él? ¿Vas a intentar diferenciarte de su forma de presentar?

Es muy curioso porque somos tocayos radiofónicos. Él dirigió los informativos del fin de semana de la SER, como hago yo ahora. Yo le escuchaba de niña y ahora está en la tele y le voy a sustituir dos semanas. Es como cerrar el círculo. Quiero procurar ser yo, con mi forma de trabajar, no creo que sea bueno querer imitar a otros compañeros. Hay que defender la personalidad de cada uno. Él lleva el programa con mucho ritmo y es algo que me parece muy importante, además del rigor.

A TVE le funcionan bastante bien los programas de actualidad. ¿Hay demanda?

Estamos en un contexto de ebullición informativa. Hay tantos temas abiertos en la actualidad, que no llegan las horas. Pero la audiencia está respondiendo y eso demuestra que el público reclama más información. Información veraz, claro.

TVE siempre está en el ojo del huracán. Hay quien cuestiona su posicionamiento y, por ejemplo, Ana Rosa Quintana reclamó más "pluralidad". ¿TVE está siendo plural en sus programas?

TVE es una cadena pública que apuesta por la información contrastada y plural, con analistas que tienen diferentes formas de ver el mundo y la actualidad y en la que se escuchan todas las opiniones. Y esto te lo puedo decir como analista de La hora de La 1, porque tengo compañeros que piensan distinto a como pienso yo y sus opiniones se escuchan con tanto respeto como la mía.

Presentar un programa en TVE te someterá a una exposición importante. ¿Das por hecho que vas a recibir críticas? ¿Cómo te preparas para ello?

Sí, lo doy por hecho. El trabajo de los periodistas es un trabajo público y las críticas van a estar ahí siempre, de un lado y de otro. Igual que recibes halagos, también críticas. Y las críticas constructivas no son negativas. El problema es cuando hay una ola de haters o cuando se dedican a descalificarte sin motivo. Lo doy por hecho, va con la exposición pública, nos pasa a los periodistas o a los políticos, entre otros. Pero yo estoy muy centrada en el programa, en aportar mi mirada, que el programa no se resienta y que siga siendo entretenido... Lo de las críticas, lo doy por amortizado, lo doy por hecho y no me preocupa.