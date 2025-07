Ana Rosa Quintana manda un recado a Silvia Intxaurrondo y a TVE: "Deberían ser más plurales"

Ana Rosa Quintana se quejó en una entrevista que concedió a Informalia a comienzos de año de que ella recibía más críticas que Silvia Intxaurrondo cuando expresaba su opinión en televisión. Meses después, Intxaurrondo respondió a Ana Rosa en una charla que la presentadora de TVE tuvo con Evasión, el portal de ocio, libros, series, cine y gastronomía de elEconomista. "Me encanta que Ana Rosa vea nuestro programa", espetó.

Ahora, Ana Rosa le devuelve la pulla. La presentadora de Mediaset no ha querido entrar a valorar el trabajo de su rival en las mañanas de La 1 porque "no la veo". "Silvia Intxaurrondo me dio las gracias por verla, pero es que no la veo. A las 8.00 de la mañana yo estoy reunida ultimando el programa", explica Quintana.

"Seguro que te salta algún vídeo de ella en redes sociales y has visto alguna cosa...", le insistimos a la presentadora de Telecinco. "No tengo otra cosa que hacer... No, no lo veo. Y si lo viera, no opinaría de una compañera. Toda mi vida he respetado a mis compañeros y me duele mucho que otros periodistas no respeten a compañeros porque piensan distinto", contesta.

Ana Rosa tampoco entra a valorar el fichaje por TVE de Javier Ruiz, a quien tuvo trabajando en su programa. "No valoro lo que hacen otras cadenas, bastante tengo con la mía. Pero me parece bien que la gente tenga trabajo", contesta. La incorporación de Ruiz a la cadena pública ha potenciados las mañanas de TVE, cuya programación tiene un marcado perfil centrado en la actualidad política, una estrategia que le está funcionando bien a José Pablo López, el presidente de la Corporación, que también ha incorporado a Jesús Cintora por las tardes.

Le preguntamos a Ana Rosa sobre este rumbo que López está dando a TVE. "Yo me llevo muy bien con él porque sabe mucho de televisión. Él fue quien contrató el programa 120 minutos [producido por Unicorn, la productora de Ana Rosa] para Telemadrid. Yo no voy a entrar a opinar lo que hacen y lo que no", contesta. "Me parece bien que hagan una programación política, pero deberían ser más plurales", añade después. "Tampoco me gustaría que hablasen de mi programa. La diferencia es que yo trabajo en una empresa privada y somos muy plurales, porque mis editoriales no los firmaría ninguno de mis compañeros. Aquí cada uno dice lo que quiere", reivindica sobre la libertad con la que trabaja en Telecinco.