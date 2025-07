Ana Rosa Quintana: "Mi renovación con Mediaset no depende del dinero, estoy bien pagada"

El regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas ha sido uno de los grandes aciertos que ha tomado Mediaset en los últimos meses. Era el lugar de la presentadora, que lo goza cada mañana analizando la actualidad política. Empieza con un editorial que le genera tantas críticas como apoyos. "Hablo muy claro", reconoce la periodista, que es consciente del peso que tienen sus opiniones. "He sido la fachosfera, pero ahora hay muchos que se están poniendo de mi lado", dice sobre lo que está ocurriendo tras los últimos escándalos de corrupción.

Ana Rosa (69 años) cierra temporada este viernes y se irá de vacaciones hasta septiembre. Antes de que coja las maletas, hablamos con ella sobre su futuro en Mediaset y la guerra que mantiene en las mañanas con sus dos rivales, Silvia Intxaurrondo y Susanna Griso. También se pronuncia sobre TVE -"Debería ser más plural", nos dice- y explica lo que piensa sobre el fiasco de La familia de la tele. "Me ha sorprendido".

¿Te sorprende que tus editoriales tengan tanta repercusión cada día?

Es que yo soy muy clara y llevo diciendo lo mismo mucho tiempo. He sido la fachosfera y ahora hay muchos que se están pasando a mi lado. Parece que ya no somos fachosfera. Pero lo que hemos tenido que aguantar...

Estás en tu salsa hablando de política. ¿Te ves con fuerza para continuar varias temporadas más? ¿Te lo has planteado?

Sí, lo pienso. En la redacción y el camerino no hay ascensor... Así que, cuando lleve andador, ya no estaré (risas).

¿Qué contrato tienes con Mediaset?

Tres años, creo que estoy en el segundo.

¿Te planteas la renovación?

Eso no depende de mí, sino de la cadena. Creo que me lo van a ofrecer y creo que yo lo pensaré. Esto no se sabe... depende de la cadena, de sus necesidades... Y yo ya he aprendido en la vida que no se hacen planes. Lo que vaya viniendo.

¿Qué aspectos tendrás en cuenta cuando llegue la negociación?

Mi vida personal. Lo que pase en mi familia, mis hijos, mis necesidades...

¿No es cuestión de dinero?

No, yo estoy muy bien pagada. Ten en cuenta que tengo un contrato de hace 20 años.

¿Tu contrato como presentadora está ligado al de la productora con Mediaset?

La productora es la productora, pero mi contrato como presentadora es con Mediaset, al margen de la productora. Nosotros [Unicorn Content] tenemos un gran expertice en programas de actualidad y en directo. Somos los mejores, ¿a quién van a contratar?

¿Cómo has visto esta temporada a tus rivales, Susanna Griso y Silvia Intxaurrondo?

Es que no las veo. Silvia Intxaurrondo me dio las gracias por verla, pero es que no la veo. A las 8.00 de la mañana yo estoy reunida ultimando el programa.

Seguro que te salta algún vídeo de ella en redes sociales y has visto alguna cosa...

No tengo otra cosa que hacer... No, no lo veo. Y si lo viera, no opinaría de una compañera. Toda mi vida he respetado a mis compañeros y me duele mucho que otros periodistas no respeten a compañeros porque piensan distinto.

¿No te sientes respetada?

Yo me siento muy respetada. Tengo muy buena relación con compañeros que piensan como yo y con los que piensan distinto.

Pablo Iglesias y Esther Palomera discutieron recientemente en TVE y te mencionaron. ¿Lo viste?

Sí, y le dije a Esther Palomera que había estado muy bien. Esther es muy amiga mía, nos queremos muchísimo y discrepamos mucho. Puedes discrepar con una persona y cenar con ella.

¿Qué te parece la nueva TVE de José Pablo López?

Yo me llevo muy bien con él porque sabe mucho de televisión. Él fue quien contrató el programa 120 minutos [producido por Unicorn, la productora de Ana Rosa] para Telemadrid. Yo no voy a entrar a opinar lo que hacen y lo que no.

¿Qué te parece la programación tan política e informativa de TVE?

Me parece bien que hagan una programación política, pero deberían ser más plurales. Tampoco me gustaría que hablasen de mi programa. La diferencia es que yo trabajo en una empresa privada y somos muy plurales, porque mis editoriales no los firmaría ninguno de mis compañeros. Aquí cada uno dice lo que quiere.

¿Qué opinión tienes del fichaje de Javier Ruiz por Mañaneros?

No valoro lo que hacen otras cadenas, bastante tengo con la mía. Pero me parece bien que la gente tenga trabajo.

¿Crees que José Pablo López arriesgó mucho con La familia de la tele?

Estaría convencido, pero me ha extrañado ese mal cálculo de una persona que sabe tanto de televisión. Creo que el recuerdo de La familia de la tele es Mediaset, que tiene un universo propio. Ha hecho una apuesta y lo siento por los compañeros.

¿Te ha llamado la atención que fuera tan mal de audiencia?

Sí. Yo no sabía lo que iba a pasar, en televisión puede suceder cualquier cosa. Pero si miras el público de TVE, no era el público objetivo de La familia de la tele.

¿Crees que mantuvieron demasiado tiempo el programa en antena?

Tampoco ha sido tanto, con la gran apuesta que hicieron, había que intentarlo.

Ahora Cintora está mejorando los datos...

La tarde está muy repartida...

Esta temporada has vuelto a competir con Susanna Griso. ¿Qué te parece su trabajo?

La vi mucho cuando yo estaba por la tarde y su programa ha mejorado mucho. Cuando yo me fui, dio un acelerón y ha hecho un programa muy consistente. Es una competidora muy complicada porque lo hace muy bien.

¿Seguís teniendo buena relación?

Sí.