Pablo Iglesias se revuelve contra Esther Palomera en una brutal discusión con manotazo en la mesa incluido: "¡Coño!"

Máxima tensión en el plató de Malas lenguas, el programa de TVE que presenta Jesús Cintora. Pablo Iglesias y la periodista Esther Palomera protagonizaron este martes una espectacular pelea que surgió a raíz de los actos vandálicos en las sedes del PSOE, aunque luego derivó en el papel de las redes sociales en la política y en la situación del periodismo, convertido, según el exvicepresidente, "en un estercolero".

La tensión fue en aumento cuando Palomera intentaba señalar el uso de tuiteros por parte de todos los partidos políticos para criticar el trabajo de la prensa, pero fue rápidamente por Iglesias. "Sí, muchos tuiteros, pero a mí no me han atacado tuiteros, me han atacado policías de la élite policial mandados por el ministro del Interior, me han jodido la vida periodistas con programas de televisión en La Sexta y algunos, que no tenéis problemas en criminalizar a los de las redes sociales, el apellido Ferreras no lo nombráis", espetó Iglesias, muy enfadado.

La periodista trató de calmar los ánimos recordando que todos los partidos políticos han tenido comportamientos cuestionables en redes sociales, utilizando tuiteros en su favor: "Sabes de lo que estoy hablando perfectamente, no mezclemos temas porque lo que acabas de decir es perfectamente condenable. Pero que todos los partidos habéis tenido hordas al servicio de las direcciones para difamar, desprestigiar el trabajo de los profesionales es así". A continuación , Iglesias puso el foco en las tertulias televisivas y puso sobre la mesa el nombre de Eduardo Inda, con el que Palomera suele coincidir en Telecinco, en El programa de AR. "Lo que es grave es que en este país se hayan sentado en platós de televisión personajes como Eduardo Inda", insistió Iglesias, quien además cuestionó el compromiso periodístico de Palomera, insinuando que su discurso cambia según el plató: "Cuando yo he tenido que decirle algo a Eduardo Inda se lo he dicho, en la misma mesa, en programas donde tú dices que no se dice lo que uno piensa".

"Tú me has contado que te sacaban de la mesa de AR, ¡coño!"

En este sentido, Palomera defendió su trabajo con Ana Rosa Quintana y aseguró trabajar con máxima libertad en el espacio matinal que conduce en Telecinco. "Yo he dicho lo que pienso aquí, en El programa de Ana Rosa, en tu cara y en la de cualquiera. No he tenido ningún problema. Te vuelvo a decir que yo en El programa de AR digo lo que quiero y llevo 14 años en ese programa y jamás me han dicho nada". En ese momento fue cuando Iglesias estalló y destapó una supuesta conversación privada en la que Palomera le habría confesado que a veces la "sacaban" de la mesa de AR. "¡Pero si tú me lo has contado a mí que te han dicho que te sacaban de la mesa, coño!", estalló el ex vicepresidente, que llegó a dar un golpe en la mesa. ¡Esther, que me lo dijiste tú a mí! Me dijiste 'me ha sacado de la mesa Ana Rosa Quintana', y te comía la rabia cuando me lo contaste tú".

"Te he dicho que cuando iba Susana Díaz como entrevistada a mí me sacaban de la mesa, te lo digo a ti y lo he dicho allí. Por supuesto que sí, pero no con determinados temas", defendió Palomera, que insistió en que no había tenido ningún problema en AR. "Tus problemas personales con la gente los arreglas tú donde quieras. Pero te quiero decir que no has inventado la izquierda, ni la política, y desde luego clases de periodismo tú no me vas a dar", espetó Palomera. A lo que Iglesias replicó: "No le voy a dar clases a nadie, pero en este país han sido periodistas corruptos los que han convertido buena parte del periodismo de este país en un estercolero. No estoy hablando de ti, yo no te meto en el mismo saco que a Eduardo Inda y Ferreras, y tú pretendías meterme a mí en el mismo saco que a fascistas".

