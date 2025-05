TVE renueva por otra temporada 'Malas lenguas' y 'Mañaneros, los programa de Jesús Cintora y Javier Ruiz

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha confirmado este jueves la renovación de Malas lenguas y Mañaneros 360, dada "la buena marcha de ambos programas" y el "crecimiento de audiencia que han tenido". "Una vez que toque el periodo de renovación, que será dentro de unos meses, un par de meses, voy a proceder a la renovación de ambos espacios", ha asegurado López ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el marco de su comparecencia periódica para rendir cuestas sobre su gestión.

El presidente de RTVE contestaba así al diputado de VOX Manuel Mariscal, que ha aseverado que estos dos programas "están generando malestar tanto dentro como fuera" de la Corporación, que "están siendo criticados por buena parte de la audiencia porque en ellos hay un claro sesgo ideológico, tanto en la selección de temas como en los invitados que llevan", y que "los propios profesionales de RTVE también han manifestado numerosas críticas". De hecho, como informamos, el Consejo de Informativos ha abierto una investigación sobre estos dos programas tras las quejas recibidas por los trabajadores de la Corporación.

En cuanto a La familia de la tele, López ha pedido "tiempo" y se ha mostrado dispuesto a tener paciencia con un programa que está consiguiendo unas audiencias catastróficas. "Necesitamos tiempo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente", ha manifestado López en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes".

Como ejemplo, José Pablo López ha puesto en caso de Mañaneros y ha defendido que ese programa "ha tardado dos años y medio en ser líder". "Hemos tenido que ir haciendo cambios y ajustes hasta que ha liderado algunas mañanas después de ese tiempo", ha explicado el presidente de RTVE.