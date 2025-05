José Pablo López defiende 'La familia de la tele' pese a su batacazo de audiencia: "No estoy convencido de que no pueda remontar"

Las audiencias hablan cada día y los datos son increíblemente tozudos con TVE y el rechazo del público a La familia de la tele, un programa que lleva un mes en parrilla con unos resultados nefastos que han hundido la tarde de la cadena pública. Sin embargo, el presidente de la Corporación, José Pablo López, no lo ve así y sigue defendiendo la presencia del programa que no levanta cabeza. Ayer mismo, el magacín cayó al 6,6% en la sobremesa y al 5,7% en la tarde. En ambos casos, fue cuarta opción.

"Necesitamos tiempo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente", ha manifestado López en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes".

Como ejemplo, José Pablo López ha puesto en caso de Mañaneros y ha defendido que ese programa "ha tardado dos años y medio en ser líder". "Hemos tenido que ir haciendo cambios y ajustes hasta que ha liderado algunas mañanas después de ese tiempo", ha explicado el presidente de RTVE. ¿Dará dos años a La familia de la tele para que encuentre su sitio?

"Nos podemos equivocar, nos hemos equivocado con muchos programas y no pasa nada, se corrige", ha comentado después. "Cuando tenga el convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que o lo retiraré de la parrilla", ha respondido a uno de los parlamentarios.

Por otro lado, José Pablo López ha confirmado la renovación de Mañaneros y Malas lenguas, el programa que conduce Jesús Cintora en La 2 y que sí está teniendo buenos resultados, con cerca de un 4% de share. "Dada la buena marcha de ambos programas, le confirmo que sí, que cuando toque renovarlos, voy a procesar a la renovación de ambos espacios".