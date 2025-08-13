Ernest Riveras pide "disculpas" por su actitud ante el "indecente gesto" de un atleta de Israel

El atleta israelí Ido Peretz está recibiendo un aluvión de críticas después de hacerse viral la imagen que protagonizó cuando la megafonía le presentó antes de competir en la prueba de relevos de 4x100 el pasado fin de semana en los Europeos Sub 20 que retransmitió TVE. El deportista pasó el testigo por el cuello en un gesto desafiante que todos han relacionado con la ofensiva israelí sobre Gaza.

El locutor de TVE Ernest Riveras no hizo ninguna alusión a lo que las cámaras acaban de mostrar en ese momento, pero dos días después se ha visto en la obligación de pronunciarse y pedir perdón en las redes sociales.

"Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla", ha dicho en un mensaje que ha colgado en X, anteriormente conocida como Twitter. "Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud", ha continuado el periodista.

"Ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte", dice Riveras. "Y si me hubiese dado cuenta en el directo, en mi narración, la calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo", termina el comunicador de TVE.

Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla. Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud. Ante la… pic.twitter.com/SX9bmw1QL3 — Ernest Riveras (@ErnestRiveras) August 12, 2025