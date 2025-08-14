TVE retira 'La Promesa' pero mantiene por sorpresa a Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz este viernes

TVE mantendrá este 15 de agosto, festivo nacional, su parrilla matinal como si fuera un día laboral y continuará con la emisión de La hora de La 1 y Mañaneros, dos programas que están dando importantes resultados a la cadena pública durante todo el verano. Sin embargo, La 1 cancelará su programación de tarde con un cambio de parrilla propio de una festividad como la de este viernes.

La 1 emitirá el programa de Silvia Intxaurrondo entre las 08.30 y hasta las 10.35, como viene siendo habitual. A continuación, arrancará Mañaneros, que se alargará hasta las 15.00. En el caso de Telecinco y Antena 3, en cambio, las privadas sí cancelarán su programación diaria y no emitirán La mirada crítica y Vamos a ver, en el caso de la primera, y Espejo público en el caso de la segunda.

Por la tarde, La 1 sí modificará su parrilla y ofrecerá cine. A las 15.50 arrancará la película Quédate a mi lado, a las 17.50 lo hará City of Angels y a las 19.35 será el turno de El padre de la criatura. Por lo tanto, este viernes no emitirá Malas lenguas, Valle salvaje, La Promesa ni Aquí la tierra. Todos ellos volverán a La 1 el lunes.

Telecinco, por su parte, ofrecerá Fiesta, el programa que habitualmente ocupa las tardes de los días festivos. Este espacio también se emitirá el sábado y el domingo. En el caso de Antena 3, el canal apostará por Multicine con tres títulos: La hija del rey, La princesa prometida e Historia de un amor verdadero.