Gonzalo Miró habla de sus sorprendentes imágenes con Andrea Levy del PP: "No hay que llevarse las manos a la cabeza"

Gonzalo Miró (44) y Andrea Levy (41) protagonizaron este miércoles unas imágenes durante una comida para dos en la capital, descubriendo una estrecha amistad que ha sorprendido a muchos, ya que el hijo de la recordada Pilar Miró defiende a ultranza su ideología socialista y es uno de los grandes defensores de Pedro Sánchez en los platós de televisión. Mientras, la política madrileña es un referente del Partido Popular y una de las más críticas con el Gobierno.

Tras conocerse en el programa de Nuria Roca en laSexta, los dos se han hecho muy buenos amigos y comparten momentos de ocio juntos. Así lo mostró la revista Semana, destacando la sintonía y complicidad entre ambos. Y, aunque Miró mantiene una discreta y sólida relación con la modelo Noelia Velasco desde hace ya unos siete años, su complicidad con la que fuera concejala de Cultura en Madrid ha llamado la atención. Algo que el tertuliano televisivo ha aclarado con mucho sentido del humor.

"¿Sorprendente por qué, por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. No hay que llevarse las manos a la cabeza por eso", ha exclamado este jueves entre risas, haciendo referencia a que es un seguidor acérrimo del Atlético de Madrid y dejando claro que lo único que tiene con la política azul es una amistad, y que, cuando quedan, no se habla ni de política ni tampoco de fútbol.

En el historial amoroso de Gonzalo Miró, que también colabora en el programa de Susanna Griso, se encuentran Eugenia Martínez de Irujo, Amaia Montero o Malú. En cuanto a Andrea Levy, actual concejal-presidenta de la Junta Municipal del distrito de Retiro además de patrona del Teatro Real y miembro de su Comisión Ejecutiva, salió con el cantautor Nacho Vegas hace un tiempo. Con el empresario Emilio Froján se la relacionó en 2023.