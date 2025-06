Gonzalo Miró se ve obligado a morderse la lengua con Felipe González por la "estrecha relación" que tienen: "Es algo más"

Las demoledoras palabras de Felipe González contra Pedro Sánchez siguen resonando en los platós de televisión. El expresidente del Gobierno dijo en Onda Cero, con Carlos Alsina, que no votará al PSOE en las próximas elecciones por "participar en la barrabasada" de la ley de amnistía. González también fue muy duro al analizar los casos de corrupción que salpican a cargos del PSOE y pidió a Sánchez que convocase elecciones.

Gonzalo Miró, tertuliano de Más vale tarde, tuvo problemas a la hora de analizar estas palabras que proceden de alguien con quien tiene una gran relación personal. Cabe recordar que González era amigo de Pilar Miró, la madre de Gonzalo, y es su padrino. "¿Están amortizadas las opiniones de Felipe González?", le preguntó Iñaki López.

"Me vais a entender con lo que voy a decir", comenzó Miró. "Gonzalo tiene una relación estrecha con Felipe González", apuntó en ese momento Cristina Pardo, para poner contexto a la audiencia. "Es algo más que una relación estrecha. Hacer un comentario sobre la posición en la que se encuentra hoy Felipe González me resulta demasiado doloroso como para alardear de ello o hacer un comentario en público. Por el cariño y respeto que le tengo, no me queda otra que respetar su opinión", contestó.

Cristina Pardo entendió perfectamente a su compañero, aunque hizo un matiz. "Seguro que la respetarías aunque no le tuvieses cariño, porque las opiniones son respetables en líneas generales". "No todas son respetables y no es el caso. Cristina, si fuera otra persona que no fuera Felipe a lo mejor si estaría dispuesto a discrepar en público", añadió Miró, confirmando de nuevo que se mordía la lengua solo porque era Felipe González. "Pero discrepar no es lo mismo que respetar, por eso digo que aunque discreparas con Felipe González y no tuvieras afecto podrías discrepar y respetar la opinión de todo el mundo", explicó la presentadora. "Bueno, como tu quieras", zanjó el tertuliano entre risas.