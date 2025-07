Amaia Montero reaparece junto a Eugenia Martínez de Irujo pero de Cayetana Guillén Cuervo ni una señal: "Estar contigo siempre"

Hay amigas que son para toda la vida y eso pensaban muchos de la relación de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo, que siempre se elevó al nivel de hermanas hasta que la primera dejó de seguir en Instagram a la segunda por un comentario desafortunado sobre la posible vuelta de la cantante a La Oreja de Van Gogh. La compositora, que todavaía no ha seguido de vuelta a su amiga en redes, sí que ha compartido una imagen con otra amiga, una de sus grandes confidentes desde hace décadas.

Hablamos de Eugenia Martínez de Irujo: "Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito. Estar contigo siempre. Te quiero", le ha escrito. Y la hija de la duquesa de Alba le ha contestado: "Te quiero muchísimo. Siempre un lujo verte. Y hacer risas. Lo mejor del mundo". Narcís Rebollo, el marido de Eugenia, también ha reaccionado a la publicación de la cantante con dos emoticones de corazones.

Amaia Montero, poco a poco, fue recuperando la normalidad en sus redes sociales tras dos años alejada del foco y de la música por sus problemas de salud mental. Fue en julio del año pasado cuando reapareció de la mano de Karol G, invitada por la estrella colombiana en uno de sus conciertos del Santiago Bernabéu para cantar Rosas, el himno de La Oreja de Van Gogh. Fue entonces cuando la propia Amaia confirmó que regresaba a la música (en solitario) y que ya estaba trabajando en ello. A finales de año, además, marcó 2025 como el año de su regreso.

A la vez, los rumores sobre su posible vuelta a la banda que dio vida afloraron, pero se intensificaron especialmente cuando el grupo anunció la salida de su segunda vocalista, Leire Martínez, en un comunicado emitido en octubre que generó un auténtico terremoto y que esta no firmó. Leire, que tras la polémica ha lanzado su carrera en solitario con dos singles, no ha negado los malentendidos con los integrantes masculinos de la banda, aunque se ha mostrado cauta siempre a la hora de hablar de Amaia Montero, negando que los problemas los tenga con ella e insistiendo en que no se las enfrente como ha pasado siempre. Eso sí, terminó por no descartar su regreso a la banda cuando los rumores eran cada vez más fuertes.