La reacción de María Patiño cuando le afean su comentario por el fichaje de Gonzalo Miró por TVE: "No puedo estar rabiosa"

El fichaje de Gonzalo Miró por TVE ha despertado numerosas reacciones en el sector. El colaborador dejará de participar en los programas de Atresmedia en los que participaba para afrontar un sorprendente reto: convertirse en presentador de televisión al lado de Marta Flich.

Juntos, pilotarán Directo al grano, el nuevo programa de actualidad que emitirá La 1 en sus tardes. Se trata de un espacio producido por La Osa, la compañía que hace unos meses intentó, sin éxito, ocupar la franja vespertina de la cadena pública con La familia de la tele.

Uno de los rostros de aquel programa, María Patiño, ha tenido una curiosa reacción ante la noticia del fichaje de Gonzalo Miró por TVE. "Ojo de loca no se equivoca", ha escrito en X, antes Twitter. Se trata de un mensaje positivo para aplaudir este movimiento, pero hay quien lo ha entendido de manera distinta y se lo ha afeado en esa misma red social.

"A veces una tiene que aceptar que sus proyectos fracasan y dejar de estar rabiosa 24/7...", le ha espetado una tuitera. Patiño, obviamente, se ha defendido. "Pero si es una frase para alabar el fichaje…", ha escrito. "No puedo estar rabiosa teniendo todo lo que tengo", ha añadido la periodista, que el día 1 de septiembre arranca una nueva etapa en TEN como presentadora de No somos nadie, el programa que recuperará a parte del equipo de La familia de la tele.

Entre ellos, también estará Belén Esteban, cuya relación laboral sigue ligada a La Osa. Esta compañía, por cierto, le quiere renegociar a la baja sus contrato dado el nuevo paradigma televisivo tras el fallido paso por TVE. Kiko Matamoros también seguirá en el equipo, mientras que Lydia Lozano y Chelo García Cortés han renunciado.

Pero si es una frase para alabar el fichaje… jajajajajaja . No puedo estar rabiosa teniendo todo lo q tengo . ???? https://t.co/s3zOFkd1gu — Maria patiño (@maria_patino) August 22, 2025