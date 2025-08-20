María Patiño y Belén Esteban vuelven a Ten con un nuevo 'Ni que fuéramos' que tendrá importantes ausencias

Ten volverá a tirar de los principales rostros de La familia de la tele para las nuevas tardes del canal, tal y como avanzábamos ayer mismo. El núcleo duro del programa que no funcionó en TVE volverá al canal de la TDT para hacerse cargo de un proyecto en el que también habrá importantes ausencias.

María Patiño será la presentadora de un nuevo espacio, heredero de Ni que fuéramos Shhh, que se llamará No somos nadie, según informa la cuenta Poco pasa. La periodista, que como ya explicamos no tenía contrato con TVE, se hará cargo de las emisiones de lunes a jueves, mientras que los viernes será el turno de Carlota Corredera.

El programa, producido por La Osa, la compañía que dirigen Óscar Cornejo y Adrián Madrid, contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros como los principales colaboradores. Ambos eran dos de los nombres más relevantes que participaron en La familia de la tele durante el periodo que este programa intentó, sin éxito, cuajar en La 1.

La citada cuenta habla de que el equipo de colaboradores de No somos nadie tendrá "sonadas ausencias". Así, por ejemplo, parece que no está cerrada la participación de Lydia Lozano o Kiko Hernández, entre otros. Al menos, no se les menciona. También habrá fichajes "que van a sorprender".

La Osa despidió la temporada de Ni que fuéramos Tentáculos, a finales de septiembre, anunciando la renovación del "acuerdo de producción de contenidos diarios en directo" que mantiene desde hace más de un año con TEN, pero no especificaba de qué forma iban a seguir trabajando juntos ni a través de qué programa. Ni que fuéramos Tentáculos cerró el curso con un 1,1% de cuota media y destacó con un 1,6% en adultos jóvenes de 25 a 44 años.

Ten, que cerró julio con un 1% de share, pretende mejorar sus resultados con el lanzamiento de No somos nadie y su apuesta por los contenidos deportivos a través de los contenidos que quedaron libres tras el cierre de Gol Play. En este sentido, Ten se ha quedado con la tertulia futbolera nocturna Directo Gol y ha comenzado a emitir partidos en directo de la Liga Hypermotion —segunda división del fútbol masculino español— y de la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino en España.