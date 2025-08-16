María Patiño: "Menos mal que hay personas que me ayudan a descubrir mis sentimientos"

Este viernes, María Patiño cumplió 54 espléndidos años. La periodista ferrolana, una de las más reconocidas de su sector, llega a esta edad en un gran momento físico, aunque, hasta donde sabemos, no tiene actualmente ningún programa de televisión en antena. Según indican fuentes cercanas a los principales responsables de las tres grandes cadenas, no se cuenta con ella para presentar ningún espacio en este momento.

Tras el fracaso de La familia de la tele, en RTVE consideran que ese estilo de periodismo del corazón está agotado y no resulta efectivo. Como adelantamos hace días, no se cuenta con ella y nos aseguraron que nunca tuvo contrato de cadena, que lo tuvo con La Osa.

En Mediaset tomaron la misma decisión hace algo más de dos años, y en Atresmedia también aseguran que no hay proyectos para ella.

Por si fuera poco, este fin de semana se conocía otra noticia: ninguna de las cuatro revistas del corazón aceptó la semana pasada publicar unas fotografías de María Patiño en Fuerteventura. Además, nos aseguran que sus responsables en La Osa —la productora que anteriormente se llamó Fabricantes Studio y antes La Fábrica de la Tele— tampoco cuentan con ella, ni para Ten, donde mantienen el magacín que presenta Carlota Corredera, ni para otros formatos que coproducen en TVE, como Malas Lenguas, de Jesús Cintora, o Directo al grano, el espacio que presentará Marta Flich junto a un copresentador cuya identidad aún no se ha dado a conocer.

Ante este panorama, publicábamos que María Patiño atravesaba un momento complicado y que, según algunas fuentes, se sentía "angustiada". Sin embargo, este sábado la periodista respondió con su habitual ironía y con esa fuerza de carácter que tantos seguidores le reconocen.

"Me acabo de enterar q estoy angustiada por mi futuro", escribió en un tuit cargado de retranca que no podemos más que agradecerle. Porque a María hay que agradecerle que hable, y cuanto más lo haga, mejor.

A continuación añadió otra reflexión con un punto de fina ironía: "Menos mal que hay personas que me ayudan a descubrir mis sentimientos". Tomamos nota y nos alegramos, sobre todo, de rectificar: María Patiño no está "angustiada".