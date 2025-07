María Patiño relata la agonoía de 'La familia de la tele': "Yo noté que estaba muerto, no hubo conexión"

Un mes y medio después de la cancelación de La familia de la tele después de solo seis semanas y media de emisión con nefastos resultados de audiencia, María Patiño ha hecho balance y se ha sincerado sobre su gran fracaso profesional y el de sus compañeros. Tras el último programa, las palabras de la presentadora ya llamaron especialmente la atención. Ya publicamos que su vuelta a TVE, incluso, estaba descartada.

Tras estas semanas alejada de la televisión, la que fuera presentadora de Sálvame se ha pronunciado acerca de la cancelación: "Soy consciente de cuando un proyecto es bueno o malo. Eso lo palpas cuando no miras el reloj, cuando ves que el público no se duerme, cuando ves que los compañeros pierden el norte de cuánto tiempo ha pasado desde que estamos hablando...", ha explicado en el podcast Perreando. Así las cosas, con este proyecto le pasaba todo lo contrario: "Cuando empiezas a mirar el reloj, cuando ves que la gente se aburre y cuando el público empieza a mirar para todos los lados... Esto está muerto".

En este sentido, ha insistido: "Yo noté que estaba muerto". Y ha valorado en negativo: "No me sentí yo misma porque no hubo empaque, no hubo fusión, no hubo conexión. Eso no te permite relajarte y yo he estado muy en tensión. Creo que es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente".

Sobre su futuro en TVE, que como aseguramos está prácticamente descartado, ella ha explicado: "Yo a Televisión Española le estoy muy agradecida. No me atrevería a afirmar que la relación con Televisión Española pueda terminar para siempre". Respecto a la cancelación del programa, ha dicho también: "La vida me ha dicho 'Te tienes que ir de la Española de momento porque no funciona tu programa' y tenía dos opciones. O amargarme, o aprovechar. Las cosas pasan por algo, yo no he estado nunca en paro y eso es la leche".

Desde la cancelación de Sálvame hace ya dos años, el concepto de amistad también le ha cambiado: "He hecho amigos y no tan amigos, pero de eso me he dado cuenta ahora. Cuando todo te va muy bien, hay una capa que no te permite ver las cosas con claridad. Desde hace dos años para acá, para mí ha sido un golpe de realidad porque no sabía que había personas a las que yo quería que no sentían lo mismo por mí".

En cuanto a esto, dice sobre la decepción que ha sentido: "Cuando descubres eso, es muy doloroso. El mundo de la tele es la vida real también porque es gente que va a su casa, tiene madre y amigos, pero yo tenía muy idealizado mi mundo y algunas relaciones que me rodeaban. Ha sido como que me he vuelto mayor de repente. Podía haberme dado cuenta antes". Y ha lamentado, sin aclarar quienes son esas personas que "no son tan amigos": "Cuando ya no estás en la tele, parece ser que se desvincula todo. Yo no había contemplado esa posibilidad de algunas personas".

También ha hablado de Belén Esteban, con quien surgieron tensiones a raíz de la cancelación del programa en la pública: "Es una relación normal, de dos amigas que somos muy diferentes en unas cosas, pero al mismo tiempo muy iguales en otras. Yo soy mucho más disciplinada que ella. En el método del trabajo no tenemos mucho que ver, pero somos bastante auténticas para lo bueno y para lo malo. Para mí no es Belén Esteban, para mí es Belén".