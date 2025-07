Olga Moreno rompe su silencio tras el inesperado gesto de María Patiño: "Estoy en shock, no entiendo nada"

Después de años protagonizando polémicas mediáticas vinculadas a su relación con Antonio David Flores, Olga Moreno ha dejado claro que busca una vida más tranquila. Sin embargo, pese a su deseo de alejarse del foco constante, el conflicto sigue tocando a su puerta. La última controversia la ha protagonizado nada menos que María Patiño, quien ha sorprendido a todos al acercarse de manera inesperada a la exmujer de Antonio David.

Durante mucho tiempo, Patiño fue una de las voces más críticas con Olga. Desde los platós de televisión, la periodista se posicionó como firme defensora de Rocío Carrasco y no dudó en señalar a Moreno como colaboradora necesaria en el distanciamiento de Rocío Flores y David Flores con su madre. Incluso llegó a acusarla públicamente de ser partícipe de una supuesta violencia vicaria, algo que generó un profundo malestar en la malagueña. Sin embargo, en las últimas semanas, las tornas parecen haber cambiado. El gesto que ha encendido todas las alarmas ha sido el seguimiento en redes sociales. Varios usuarios detectaron que María Patiño había empezado a seguir en Instagram a Olga Moreno e, incluso, le había dado "me gusta" a una de sus últimas publicaciones. Un movimiento inesperado, teniendo en cuenta el historial de reproches y enfrentamientos entre ambas.

Muchos seguidores de Olga señalaron la incoherencia de este gesto por parte de la periodista, recordando las duras palabras que le dedicó en el pasado. "Después de llamarla cómplice de violencia vicaria y acusarla de ser cooperadora necesaria de Antonio David, ahora va y le da 'like'. Incomprensible", comentaban algunos usuarios en X (antiguo Twitter). Ante la polémica desatada, María Patiño trató de rectificar de manera silenciosa. Primero eliminó los "me gusta" que había dado a las publicaciones de Olga Moreno y, poco después, dejó de seguirla en Instagram. Sin embargo, ya era tarde: Olga se había dado cuenta del gesto y decidió romper su silencio.

A través de una publicación en redes, Moreno se mostró visiblemente sorprendida. "Cada día me sorprendo más. No entiendo muchas cosas. Nunca suelo hablar de mi vida privada, pero esto me ha dejado en shock", confesó. La sevillana dejó claro su malestar por lo sucedido y lanzó un mensaje directo a Patiño: "Una persona que me acusa de ser cómplice de violencia vicaria no debería seguirme ni darme 'me gusta'. Le pediría que no lo haga. No hay necesidad".

Mientras tanto, Olga continúa su camino, alejada de los platós donde antes convivía con sus detractores y volviendo a colaborar con algunos programas de Mediaset ahora renovados. A diferencia de otros rostros del universo 'Sálvame', ella sigue teniendo la puerta abierta, aunque prefiere mantener un perfil más bajo. Eso sí, sin dejar de defenderse cuando siente que cruzan ciertos límites.