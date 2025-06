Este martes se cumple una semana desde que se anunció en el propio programa el final de La Familia de la Tele, previamente avanzado por Informalia. Y el miércoles hará una semana de la última emisión. Lo que ocurrió en Prado del Rey el miércoles que decapitaron al Sálvame de TVE por su baja audiencia, fue más intenso de lo que se vio desde casa.

La situación fue delirante, caótica y por momentos grotesca, y hemos conocido ahora algunos detalles de la secuencia final. Testigos presentes en el plató aseguran que el ambiente se caldeó hasta temperaturas peligrosas cuando Belén Esteban aseguró públicamente algo así como que lo mejor de su experiencia como parte de La familia de la Tele había sido descubrir, a lo largo de las seis semanas y media de emisión, a una gran presentadora: Inés Hernand, con quien no había compartido espacio anteriormente. Nos cuentan que el comentario sentó como un tiro a su gran amiga y compañera María Patiño, la otra virtual presentadora oficial del espacio. Por su parte, Inés Hernand había agradecido la oportunidad que le habían dado para estar al frente de la tertulia y además pidió con humildad disculpas a la audiencia por no haber conseguido el éxito esperado. Patiño, en cambio, se lamentó —no sin cierta amargura— con la frase: "Dejé mi vida en esto… quiero volar sola".

#LaFamilia18J solo podía acabar así:



Con Kiko Matamoros, Victor Sandoval y María Patiño asfixiados en un sarcófago mientras Alba Carrillo, Belén Esteban y Lydia Lozano los siguen. Oro molío. pic.twitter.com/cVfXGiUAJZ — P I R A N A (@lapiranatv) June 18, 2025

El caso es que el enfado de María Patiño con Belén Esteban estropeó aún más las últimas horas del programa. La presentadora, como vimos, no pudo soportar (literalmente) que la metieran en un sarcófago como símbolo del entierro del fracasado proyecto y, en un arrebato, abandonó el ataúd egipcio y la comitiva fúnebre. El cabreo, nos insisten, no se ha extinguido.

Aunque Inés y Aitor Albizua corrieron tras ella para que regresara, la ex presentadora de Socialité se fue corriendo. Hay quien dice que la oyó lamentarse por los pasillos de Prado del Rey: "¡No me han dado mi sitio, no me han dado mi sitio!". También podría tratarse de una filtración malintencionada. Le preguntaremos a María Patiño y si nos la da, pondremos su versión o corroboraremos esta. Albizua justificó (o no) la escapada diciendo: "María quiere lo mismo que quiso desde el primer programa: que Inés y yo la dejemos en paz".

Y así fue la desaparición póstuma de Patiño de la que había sido su "familia". Tampoco acudió a la fiesta posterior, en la que todo el equipo intentó pasárselo bien, asumiendo que habían puesto todo de su parte para seguir adelante.