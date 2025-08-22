Belén Esteban se aprieta el cinturón: sus jefes renegocian a la baja su contrato y su sueldo tras el final de 'La familia de la tele'

Belén Esteban afronta a sus 51 años una etapa diferente en su trayectoria televisiva. La ex de Jesulín de Ubrique es aún uno los rostros más reconocibles del universo del cotilleo, especialmente del relativo a la pequeña pantalla. Pero desde hace muchos años la de Paracuellos mantiene su vínculo exclusivo con los dueños de La Osa Producciones, la productora heredera de La Fábrica de la Tele y de Fabricantes Studio. Sin embargo, según ha podido saber Informalia, sus amigos le quieren apretar las tuercas y rebajarle las condiciones de su contrato en el marco de una renegociación que responde al nuevo escenario que atraviesa la productora, propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Belén hace tiempo que trabaja con esta productora, con la que mantiene un suculento contrato desde años, ya desde la época de Telecinco. Ella ha sido la única a quien se le habían mantenido esas condiciones económicas, pero esto está a punto de cambiar. Ya no forma parte de un programa de primera línea como Sálvame o La familia de la tele, que justificaban los elevados honorarios de antaño, y los nuevos proyectos requieren una retribución muy distinta. En este contexto, la productora le ha planteado nuevas condiciones a la baja, frente a las cuales Belén se ha mostrado reticente desde el principio.

La nueva propuesta está muy por debajo de la actual, y no le convence en absoluto. No obstante, nos aseguran que "las conversaciones se están manteniendo con total cordialidad y, con toda seguridad, llegarán a un acuerdo sin mayores problemas". La relación de Belén con Óscar Cornejo y Adrián Madrid es excelente. Son como de su familia. Belén es muy agradecida y es consciente de que a ellos les debe mucho. Sin embargo, eso no implica que comparta la modificación a la baja que le han propuesto. Belén cuida mucho su economía y lucha hasta por el último céntimo, y eso es precisamente lo que está haciendo. La princesa del pueblo se encuentra en pleno proceso de negociación, pero sigue formando parte de los proyectos de la productora. Prueba de ello es que participa en el nuevo programa que se emite en TEN.

Ha seguido cobrando mensualmente lo que tenía firmado con La Osa

El fiasco de La familia de la tele, el magacín de La 1 producido por La Osa, que generó muchas expectativas pero terminó siendo un fracaso, ha sido determinante en este nuevo rumbo entre la productora y Belén. De hecho, ella comentó en directo semanas antes del cierre final que no se sentía a gusto con el formato y que quería dejarlo. No fue necesario que insistiera, ya que el programa fue retirado de la parrilla después. A pesar de ello, la Esteban ha seguido cobrando mensualmente lo que tenía firmado con La Osa, algo que no ha ocurrido con nadie más. Y, claro, eso es insostenible, como le han explicado Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Aunque Belén puede llegar a entenderlo, está acostumbrada a determinadas cifras y no quiere renunciar a ellas. Según nos informan, el contrato que mantiene con la productora, el que quieren recortarle, incluye también otras partidas o negocios más allá de su participación en los programas, los cuales tampoco están funcionando como se esperaba. De ahí que le hayan comunicado que el contrato actual no es viable y no se ajusta ni a su situación ni a su imagen actual.