Lydia Lozano se pronuncia tras renunciar al nuevo programa de los creadores de 'Sálvame': "He decidido cambiar de aires"

Lydia Lozano no estará en el nuevo proyecto de sus compañeros de Sálvame en TEN. La colaboradora ha descartado participar en No somos nadie, el nuevo programa de tarde de este canal que recogerá la estela de Ni que fuéramos Shhh. El formato supondrá el regreso del equipo de La familia de la tele tras su fracaso en TVE, pero no estarán todos.

María Patiño, cuya continuidad en TVE estaba descartada, como ya explicamos hace días, presentará No somos nadie de lunes a jueves, mientras que los viernes el programa quedará en manos de Carlota Corredera. Belén Esteban y Kiko Matamoros también seguirán en el proyectos como los colaboradores estrella. Entre los tertulianos habrá ausencias y nuevos fichajes. "No somos nadie contará con colaboradores emblemáticos del género de la crónica social como Belén Esteban y Kiko Matamoros, junto a novedosas incorporaciones que darán un giro de tuerca a esta genuina forma de hacer televisión", explica La Osa.

Lydia Lozano es el principal nombre que se cae del equipo. "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", explica la periodista en Bluper. Se entiende, por lo tanto, que el futuro de Lozano pasa por proyectos en otras cadenas de televisión, aunque se desconoce dónde acabará sentada. Hay que recordar que, tras el final de Sálvame, Lozano fichó por TVE como concursante de Baila como puedas y colaboradora de Mañaneros, pero este programa ya no tiene sección de corazón. Otra de las opciones es que fiche por Antena 3 o que vuelva a Telecinco. Este último movimiento sería toda una sorpresa, puesto que los rostros de Sálvame estaban vetados en la cadena de Fuencarral hasta ahora.

Quien tampoco aparece entre los colaboradores anunciados por No somos nadie es Chelo García Cortés, otro de los grandes nombres que ha acompañado al equipo de Sálvame en todas sus aventuras. Chelo participó en el reality que grabaron para Netflix y también estuvo en La familia de la tele. Asimismo, su presencia en Ni que fuéramos era habitual. La periodista gallega participa actualmente en el programa de TVE Cataluña L'altaveu.