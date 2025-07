El futuro de Lydia Lozano, "agonía" y "luto" tras el mazazo de 'La familia de la tele': "Estaba deseando que acabase"

Lydia Lozano ha pasado, como el resto de sus compañeros de La familia de la tele, un auténtico calvario con este programa que tan malos resultados logró en La 1. "Yo estaba deseando que se acabase", ha confesado la periodista, quien desde el principio fue consciente de las dificultados que iban a tener en TVE.

"Se lo dije a Valldeperas, Belén y Matamoros. Televisión Española es un terreno muy duro, muy duro. Hay mucha línea roja, no puedes hablar como estuvieras en una privada", ha explicado en el programa Me mola mazo. "Yo les avisé a todos, pero pasaron de mí. Éramos cinco, seis, siete caballos desbocados que nos metieron en una cuadra. Nadie se dio cuenta de eso. Les dije que no iba a ser fácil", ha insistido.

"Yo creo que el público de La 1 no es el público de Sálvame", ha reflexionado sobre el motivo por el que no triunfó La familia de la tele, un programa que estuvo durante un mes y medio en antena con unas audiencias que fueron un auténtico desastre. "He vivido otros finales, pero la agonía que he pasado con este programa, no la he pasado en mi vida", ha asegurado.

Ahora se abre una nueva etapa para Lydia Lozano, aunque todavía no tiene ofertas sobre la mesa para volver a televisión. "Ni llamo ni he recibido llamadas. Y de momento, hasta que no vuelva de vacaciones, creo que mi teléfono va a estar en modo avión", dice. "Me da exactamente igual. Quiero mis vacaciones, quiero vivir mi luto, deshacerme de las cosas de mi madre [falleció días antes del estreno de La familia de la tele] y quedarme con las que me apetezca. Y, de momento, no estoy para nadie".